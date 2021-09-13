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«Это позиция скотская, это не по-мужски»: стало известно о конфликте начальства МВД с ГУБОПиК

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  • 13.09.2021, 11:15
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«Это позиция скотская, это не по-мужски»: стало известно о конфликте начальства МВД с ГУБОПиК

Опубликован новый слив переговоров силовиков.

Инициатива силовиков BYPOL благодаря данным Кибер-партизан выпустила новое расследование. Авторы утверждают, что сотрудники ГУБОПиК специально подставляют обычных милиционеров. Обычные оперативники выполняют всю грязную работу, а вся «слава» достается ГУБОПиКу.

Руководство «обычного» УВД Минской области недовольно тем, что всю черновую работу при обысках и облавах, а также в судах выполняют их работники, а вся слава достается ГУБОПиКу.

На одной из записей, как утверждается, замначальника криминальной милиции УВД Минской области Игорь Качалов рассказывает начальнику криминальной милиции Минской области Валерию Волосюку:

Голос Качалова: — Владимирович, знаешь, я то же самое, мне вот, как мужику, как офицеру, это вообще не понятно, когда по-бабски, за спиной, сказать, что «Я, это я сделал, больше никто!».

Голос Волосюка: — …Смотрите, какая роль сотрудника, блин, ну нашего сыщика. Получается, он составляет рапорт, который содержит форму неповиновения гражданина, в адрес которого мы входим, и потом мой же опер выступает в суде постоянно. Блин, вот каждый раз вот это. Наша роль такая, она им очень удобна, что типа ГУБОП выполняет функцию, но [именно мой] опер пишет рапорт, что человек оказывал неповиновение, потом еще и в суде выступает.

- Я тоже об этом думал. То есть, мы делаем всю техническую работу, черновую…

- Так мало того – черновую, так еще и неудобную.

- …а пользуются, а пользуются как-то ее плодами, ну, совершенно другие люди, которые… Мало того, что пользуются, ну, могли бы… Мы же не просим ничего, да, взамен. Они мало того – пользуются, еще пользуются так, что «это мы сделали».

- Вы понимаете, что мне не нравится? Что сотрудник выступает в суде… розыска. Постоянно сейчас по этим делам.

- Значит, с Копишевым (начальник криминальной милиции УВД Миноблисполкома) мы вчера разговаривали: оказываем всяческую помощь, но без вот этой вот дальнейшей х**ни. […] К сожалению, это похоже на последние политические действия. Вот, кто преподносит, так оно и воспринимается. Поэтому мы будем теперь делать сами всю работу свою, будем делать сами.

По Дзержинску тоже сказали. То, что я там полторы недели просидел, б**дь, то, что «погасили» Дзержинск, — а в итоге оказалось, что это только ГУБОП там работал. И про нас вообще никто не вспомнил. Ни про нас, ни про дзержинских сыщиков и участковых. Ни про то, что там везде выносились обыска дзержинскими. Что точно так же выступают в судах, осуждают дзержинские. А это все [якобы] сделал ГУБОП. А все нашли там вот все — символику там, чат какой-то позакрывали, — это ГУБОП сделал, а мы них*я, оказывается, не сделали.

Это выгодная позиция, но эта позиция такая, скотская. Так никто не делает, это не по-мужски. Я Федорцу (начальник 10-го управления ГУБОПиК по Минской области) вчера, сказал, что больше с ним не буду работать, а дальше вообще не буду с ним даже разговаривать.

Кроме того, начальники обсуждают, как ГУБОПиК пожаловался министру, что к их сотруднику (когда к тому кто-то постучал в дверь) недостаточно быстро ехала милиция на вызов. «Министр сказал назначить служебную проверку и казнить дежурного, по ходу. Что долго ехали, по ходу, к сотруднику ГУБОПа».

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