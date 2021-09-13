«Перекрою тебе кислород»: белорус написал стихотворение о сопротивлении режиму

«Перекрою тебе кислород»: белорус написал стихотворение о сопротивлении режиму1
- 13.09.2021, 11:37
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Вдохновляющие строки.
Телеграм-канал «Баста!» поделился вдохновляющими строками участника действующего минского чата:
Я за миг баррикады построю,Перекрою всю сетку дорог,Я твои арсеналы открою,Почву выбью тебе из-под ног.
Стану я головной твоей болью,Костью в горле, соринкой в глазах,Стану раковой клеткою крови,Бесконечным кошмаром во снах.
Я везде, я повсюду с тобою,Перекрою тебе кислород.На углу, в зеркалах, за спиною…Я – кругом, мое имя – народ.
Будет вынесен Волей НароднойСправедливый тебе приговор.Ждут тебя не дворцы и приемы –Кандалы ждут, клеймо и позор.