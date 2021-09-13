закрыть
13 сентября 2021, понедельник, 14:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Перекрою тебе кислород»: белорус написал стихотворение о сопротивлении режиму

1
  • 13.09.2021, 11:37
  • 2,070
«Перекрою тебе кислород»: белорус написал стихотворение о сопротивлении режиму
Фото: AFP

Вдохновляющие строки.

Телеграм-канал «Баста!» поделился вдохновляющими строками участника действующего минского чата:

Я за миг баррикады построю,
Перекрою всю сетку дорог,
Я твои арсеналы открою,
Почву выбью тебе из-под ног.

Стану я головной твоей болью,
Костью в горле, соринкой в глазах,
Стану раковой клеткою крови,
Бесконечным кошмаром во снах.

Я везде, я повсюду с тобою,
Перекрою тебе кислород.
На углу, в зеркалах, за спиною…
Я – кругом, мое имя – народ.

Будет вынесен Волей Народной
Справедливый тебе приговор.
Ждут тебя не дворцы и приемы –
Кандалы ждут, клеймо и позор.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Безопаснее остаться дома
Безопаснее остаться дома Артем Черников
Инопланетяне из следственного комитета
Инопланетяне из следственного комитета Ирина Халип
Дальше действовать будем мы
Дальше действовать будем мы Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
Диктаторы и время
Диктаторы и время Леонид Гозман