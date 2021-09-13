Польша за выходные развернула 509 нелегалов

Польша за выходные развернула 509 нелегалов4
- 13.09.2021, 11:44
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В приграничных с Беларусью регионах действует чрезвычайное положение.
Польша фиксирует наплыв нелегалов с территории Беларуси.
«Для пограничников это были напряженные выходные. Всего совершено 509 попыток незаконно пересечь белорусско-польскую границу. Пограничники задержали семь нелегалов: 5 граждан Сирии и 2 граждан Сомали», — сообщает Пограничная служба Польши.
В начале сентября президент Польши утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Беларусью. Режим ЧП затронет 115 населенных пунктов Подляского воеводства и 68 Люблинского.