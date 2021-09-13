закрыть
13 сентября 2021, понедельник, 14:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Польша за выходные развернула 509 нелегалов

4
  • 13.09.2021, 11:44
  • 2,834
Польша за выходные развернула 509 нелегалов
Фото: Getty Images

В приграничных с Беларусью регионах действует чрезвычайное положение.

Польша фиксирует наплыв нелегалов с территории Беларуси.

«Для пограничников это были напряженные выходные. Всего совершено 509 попыток незаконно пересечь белорусско-польскую границу. Пограничники задержали семь нелегалов: 5 граждан Сирии и 2 граждан Сомали», — сообщает Пограничная служба Польши.

В начале сентября президент Польши утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Беларусью. Режим ЧП затронет 115 населенных пунктов Подляского воеводства и 68 Люблинского.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Безопаснее остаться дома
Безопаснее остаться дома Артем Черников
Инопланетяне из следственного комитета
Инопланетяне из следственного комитета Ирина Халип
Дальше действовать будем мы
Дальше действовать будем мы Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
Диктаторы и время
Диктаторы и время Леонид Гозман