«Никогда не сдавайте квартиру родственникам и знакомым» 9 13.09.2021, 11:50

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Крик души белорусского арендодателя.

Белоруска по имени Надежда поделилась с onliner.by своим опытом сдачи квартиру в аренду:

— Так получилось, что я долгое время была как арендодателем, так и арендатором, — рассказывает девушка. — Где-то 11 лет подряд (с 2009-го под 2021-й) сдавала маленькую квартиру в Гродно, а в 2021-м продала ее, так как решила вложиться в другую недвижимость.

Сразу хотелось бы написать по поводу скидки за «отпускные» месяцы. Я с этим столкнулась один раз: последними квартирантами у меня были студенты — пара, которая на июль и август уезжала к себе домой в районный центр. Содержать пустующую квартиру в городе им было накладно. А так как я была крайне довольна ребятами в плане чистоты и приличия и мне не хотелось заморачиваться с поиском новых жильцов, я сама предложила им на эти месяцы арендные каникулы. То бишь я вообще с них не брала оплату. Они только компенсировали коммунальные платежи.

Если бы мы не договорились на таких условиях, они бы съехали. Да, я теряла доход за два месяца, но также не приобретала головной боли с выселениями и перезаселениями. Эти квартиранты съехали в ноябре — декабре 2020 года, и расстались мы с ними на очень хорошей ноте.

Зато самыми проблемными жильцами для меня оказалась многодетная семья (которая многодетной стала уже живя в моей квартире). Они разнесли квартиру в хлам, испортили абсолютно новую газовую плиту и все время, что длились наши отношения, постоянно просили отсрочить платежи.

Я шла на уступки только потому, что они были из ранга «знакомых».

После того как семья съехала, пришлось делать ремонт. Да, квартира и до них не была в идеальном состоянии, я прекрасно понимала, что после выселения придется обновлять интерьер, но не до такой степени. Однако больше всего меня убила ситуация с газовой плитой: однажды к многодетной семье пришли газовщики и сказали, что плиту надо поменять. Мы договорились, что делим стоимость новой 50 на 50 плюс они забирают себе на дачу старую.

Я специально попросила быть с новой плитой аккуратнее, потому что мне потом с ней еще «жить». Когда же пришла принимать квартиру, то увидела, что плита была в таком жутком состоянии, словно ее не чистили лет десять, даже противень от духовки не был помыт.

Но даже это не самое страшное: своим беспорядком и нечистоплотностью они привели в квартиру тараканов. Из-за этого пришлось два-три раза в год вызывать санстанцию для травли этих насекомых, но, как известно, делать это надо сразу во всем подъезде. А так как это старый жилфонд, уговорить хоть кого-нибудь стать плечом к плечу в этой битве у нас так и не получилось.

В итоге выходило так, что даже сделав в квартире максимально аккуратный ремонт, я не могла ее сдать за рыночную стоимость из-за этого маленького «нюанса». Приходилось демпинговать.

В общем, по результатам 11 лет сдачи квартры я вывела некоторые правила, которыми пользовалась в последние годы:

Печать в паспорте не имеет никакого значения. Вчерашние молодожены могут точно так же бысто разбежаться, как и поженились. Спрашивать надо, как долго жили вместе. Если у пары за плечами есть хотя бы год совместной жизни, то есть шанс, что вам не придется искать новых жильцов уже через месяц под косые взгляды соседей, которым довелось наблюдать бурное окончание отношений.

Никогда не сдавать квартиру родственникам/друзьям/знакомым. Я наступила на эти грабли дважды, и оба раза это стало точкой в отношениях с последующим сжиганием всех мостов.

Нет правила «семейные лучше студентов». У меня было несколько периодов, когда квартиру снимали студенты — ни один не подвел. А семьи — 50 на 50.

Не стоит обезумев гнаться за деньгами. Надо быть адекватом и искать адекватов. Тогда всем будет счастье.

Ну и, конечно, первые пару раз проверить, а потом дать людям чувствовать себя хозяевами дома.

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