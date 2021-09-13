Популярное американское сатирическое шоу посмеялось над зачесом Лукашенко 2 13.09.2021, 11:59

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фото: HBO

Также комики запустили акцию в поддержку Беларуси.

Новый выпуск американского вечернего шоу Last Week Tonight with John Oliver, выходящего на телеканале HBO, почти целиком посвящен ситуации в Беларуси. Ведущий программы Джон Оливер рассказал об истории прихода к власти Александра Лукашенко и политическом кризисе в Беларуси, а в завершении предложил зрителям покупать плюшевых мишек — чтобы поддержать независимую прессу и правозащитные организации в Беларуси, пишет zerkalo.io.

Last Week Tonight with John Oliver — популярное вечернее шоу, выходящее на телеканале HBO с 2014 года. Ведущий программы — Джон Оливер, известный британский комик, писатель, актер и телеведущий. Выпуски шоу публикуются раз в неделю, в них сатирически освещают последние новости, американскую и мировую политику.

Главной темой свежего выпуска шоу стала ситуация в Беларуси. Анонсируя выпуск, ведущий пошутил, что при подготовке ему пришлось немного подучить географию. Рассказ о Беларуси начался с описания протестов и политического кризиса, начавшегося в стране в 2020 году. Одной из причин случившегося шоу называет пренебрежительное отношение к коронавирусу, приводя цитату Александра Лукашенко «здесь нет вирусов никаких», сказанную журналистке после хоккейного матча.

Джон Оливер напоминает об истории с Кристиной Тимановской и посадке самолета Ryanair в Минске. Также в шоу рассказывают об истории прихода Александра Лукашенко к власти в 1990-е.

Часть эпизода посвящена истории репрессий в отношении СМИ, которые, по мнению редакторов шоу, организует Лукашенко. Так, приводится история конца 1994-го года с «белыми полосами» и тот факт, что Беларусь признана организацией «Репортеры без границ» самой опасной страной Европы для журналистов.

Также в шоу шутят над необычной прической Лукашенко. «Это выглядит как будто он отрастил боковые волосы с одной стороны до плеч и закрепил их лаком на макушке», — комментирует ведущий.

«На протяжении многих лет он делал заявления вроде „Лучше быть диктатором, чем голубым“ и „не все плохое в истории Германии было связано с известным Адольфом Гитлером“, — говорит ведущий Джон Оливер. — Наверное, он воспринял выражение „адвокат дьявола“ немного буквально». Также приводится высказывание Лукашенко о том, что «перед евреями кланяется весь мир».

Отдельный акцент в шоу сделан на двух эпизодах с плюшевыми игрушками: мишками, сброшенными гражданами Швеции с самолета в одном из районов Минска в 2012 году, и акцию Павла Виноградова в том же году с плюшевыми игрушками, державшими в руках протестные плакаты. «Этой самый милый акт гражданского неповиновения, который я когда-либо видел», — говорит ведущий.

Возвращаясь к теме актуальной повестки, в шоу рассказали о приговорах, вынесенных Марии Колесниковой и Максиму Знаку, истории Сергея Тихановского и его супруги Светланы.

«Есть один небольшой способ, которым мы можем помочь белорусам, — сказал в завершении шоу Джон Оливер. — А если не помочь, то хотя бы разозлить Лукашенко...<...> Это плюшевые мишки. Посмотрите, у них есть все, чего у него нет: они симпатичные, милые и полностью покрыты настоящей шерстью».

Шоу подготовило специальных плюшевых мишек, которые предлагает приобретать на сайте belarusbearforce.com за 20 долларов. Все вырученные деньги обещают передать организациям, которые борются за свободу прессы и права человека в Беларуси.

«Пожалуйста, покупайте этих мишек, причем не только для белорусов, но и для меня: мы купили 10 тысяч этих мишек, и если мы от них не избавимся, я в полном д***ме», — сказал Оливер.

Скриншот: LastWeekTonight на YouTube

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