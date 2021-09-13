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Стало известно, когда ICAO огласит доклад по захваченному режимом самолету Ryanair

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  • 13.09.2021, 12:19
  • 6,032
Стало известно, когда ICAO огласит доклад по захваченному режимом самолету Ryanair

Доклад выйдет раньше, чем предполагалось.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) в понедельник представит доклад об инциденте с самолетом авиакомпании Ryanair, передает "Интерфакс - Запад".

Ранее сообщалось, что доклад ICAO с информацией от государств-участников и заключение будут опубликованы в ноябре, когда пройдет сессия Совета ICAO.

Напомним, 23 мая режим Лукашенко принудил сесть самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, были задержаны Роман Протасевич и София Сапега.

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