Новый слив: милиция паникует из-за забастовки шахтеров «Беларуськалия» 2 13.09.2021, 14:33

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Шахтеры, вспомните вашу гордость и август 2020-го.

Стачком ОАО «Беларуськалий» опубликовал три аудиозаписи переговоров сотрудников солигорской милиции во время массовых протестов и стачки в августе 2020 года.

Первая аудиозапись была сделана после активной фазы протестов с 9-го по 12-го августа после оглашения предварительных итогов псевдовыборов.

На записи начальник Солигорского РОВД Александр Шаровар докладывает своему вышестоящему руководителю подполковнику Виталию Козлову о ситуации в городе.

Из записи становится понятно, что солигорские слабовики тесно взаимодействовали с представителями службы собственной безопасности ОАО «Беларуськалий», которую возглавляет еще один бывший слабовик Коваленко Виктор Александрович.

На второй записи некий Кривальцевич докладывает подполковнику Козлову о том, что предприятия Солигорска начали останавливаться, а их «кормовая база» готова выйти с политическими требованиями.

Шахтеры не работают. Бастуют.

На третьем аудио уже некий Ивашкевич докладывает подполковнику Козлову о том, что рудники полностью остановлены, а фабрики рудоуправлений дорабатывают оставшуюся руду.

«Шахтеры! Из записей понятно, что ГОЛОВАТЫЙ И АДМИНИСТРАЦИЯ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ» ВАМ НАГЛО ВРАЛИ в лицо.

Врали, когда напуганные и обезумевшие от страха, ездили по производственным площадкам и говорили, что все работают, а только вы не работаете.

Шахтеры, где ваша гордость, вспомните август 2020!», — призывает Стачком ОАО «Беларуськалий».

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