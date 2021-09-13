закрыть
13 сентября 2021, понедельник, 14:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Новый слив: милиция паникует из-за забастовки шахтеров «Беларуськалия»

2
  • 13.09.2021, 14:33
  • 15,020
Новый слив: милиция паникует из-за забастовки шахтеров «Беларуськалия»

Шахтеры, вспомните вашу гордость и август 2020-го.

Стачком ОАО «Беларуськалий» опубликовал три аудиозаписи переговоров сотрудников солигорской милиции во время массовых протестов и стачки в августе 2020 года.

Первая аудиозапись была сделана после активной фазы протестов с 9-го по 12-го августа после оглашения предварительных итогов псевдовыборов.

На записи начальник Солигорского РОВД Александр Шаровар докладывает своему вышестоящему руководителю подполковнику Виталию Козлову о ситуации в городе.

Из записи становится понятно, что солигорские слабовики тесно взаимодействовали с представителями службы собственной безопасности ОАО «Беларуськалий», которую возглавляет еще один бывший слабовик Коваленко Виктор Александрович.

На второй записи некий Кривальцевич докладывает подполковнику Козлову о том, что предприятия Солигорска начали останавливаться, а их «кормовая база» готова выйти с политическими требованиями.

Шахтеры не работают. Бастуют.

На третьем аудио уже некий Ивашкевич докладывает подполковнику Козлову о том, что рудники полностью остановлены, а фабрики рудоуправлений дорабатывают оставшуюся руду.

«Шахтеры! Из записей понятно, что ГОЛОВАТЫЙ И АДМИНИСТРАЦИЯ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ» ВАМ НАГЛО ВРАЛИ в лицо.

Врали, когда напуганные и обезумевшие от страха, ездили по производственным площадкам и говорили, что все работают, а только вы не работаете.

Шахтеры, где ваша гордость, вспомните август 2020!», — призывает Стачком ОАО «Беларуськалий».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Безопаснее остаться дома
Безопаснее остаться дома Артем Черников
Инопланетяне из следственного комитета
Инопланетяне из следственного комитета Ирина Халип
Дальше действовать будем мы
Дальше действовать будем мы Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
Диктаторы и время
Диктаторы и время Леонид Гозман