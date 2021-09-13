Медики обнаружили у людей «сверхиммунитет» к коронавирусу 13.09.2021, 12:31

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Он появляется после некоторых вакцин.

У некоторых людей есть сверхчеловеческая реакция на нейтрализацию вируса.

Согласно исследованиям, некоторые люди обладают «сверхчеловеческим» иммунитетом к COVID-19, если они получили две вакцины после заражения вирусом.

Если у вас были уколы Pfizer или Moderna и раньше вы болели COVID-19, возможно, вам повезло. Исследователи называют это «сверхчеловеческим иммунитетом» или «гибридным иммунитетом». Это когда иммунная система пациентов вырабатывает большое количество антител, которые могут реагировать на различные варианты Covid. Так было в ряде недавних исследований, об этом пишет Еxpress.

Было одно исследование, в котором пациент с «гибридным иммунитетом» показал способность реагировать на текущие варианты, такие как Delta, которые оказали давление на NHS.

Эксперты считают, что это сработает и против вариантов, которых еще даже не существует.

Ученые изучают этих пациентов, чтобы помочь им лучше понять, как повысить иммунитет к коронавирусу, а также к другим вирусам.

Пока что вакцины Pfizer и Moderna доказали свою высокую эффективность в защите от вируса.

Вакцины функционируют, предоставляя вашей иммунной системе генетический код вируса, мРНК, который позволяет иммунной системе распознавать вирус и, следовательно, помогает укрепить иммунитет с помощью антител.

Но люди, которые недавно переболели Covid, также имеют много антител, а также имеют высокий уровень иммунитета к COVID-19, поскольку их иммунная система распознает и помнит, как бороться с вирусом.

Вот почему комбинация наличия вируса и обеих доз вакцины может привести к такому «сверхчеловеческому» иммунитету.

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