В России заключенные одной из колоний объявили массовую голодовку
- 13.09.2021, 12:44
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Заключенные массово протестуют против произвола администрации.
В России в Иркутской области заключенные исправительной колонии №2 объявили массовую голодовку из-за смерти двух осужденных. Об этом сообщает «Сибирь.Реалии» со ссылкой на два источника.
В распоряжении редакции есть также сообщения прокурору по надзору от ФСИН, из которых следует, что помимо гибели осужденных в этой же колонии было зафиксировано не менее 10 случаев применения физической силы к заключенным.
Информацию о голодовке изданию также подтвердили родственники заключенных.
Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал изданию, что заключенные в этой колонии массово протестуют против постоянных издевательств.