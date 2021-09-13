В России заключенные одной из колоний объявили массовую голодовку 13.09.2021, 12:44

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ИК-2 в Иркутской области

Заключенные массово протестуют против произвола администрации.

В России в Иркутской области заключенные исправительной колонии №2 объявили массовую голодовку из-за смерти двух осужденных. Об этом сообщает «Сибирь.Реалии» со ссылкой на два источника.

В распоряжении редакции есть также сообщения прокурору по надзору от ФСИН, из которых следует, что помимо гибели осужденных в этой же колонии было зафиксировано не менее 10 случаев применения физической силы к заключенным.

Информацию о голодовке изданию также подтвердили родственники заключенных.

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал изданию, что заключенные в этой колонии массово протестуют против постоянных издевательств.

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