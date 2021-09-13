«Плюшевый десант» в поддержку Беларуси возвращается 3 13.09.2021, 12:49

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Популярное американское сатирическое шоу запустило акцию в поддержку перемен в нашей стране.

Новый выпуск американского вечернего шоу Last Week Tonight with John Oliver, выходящего на телеканале HBO, почти целиком посвящен ситуации в Беларуси.

В частности в программе вспомнили акцию «Плюшевый десант».

Напомним, 4 июля 2012 года, шведские пилоты сбросили над территорией Беларуси около тысячи плюшевых мишек с лозунгами в поддержку свободы слова.

Рискуя жизнью, сотрудники шведского рекламного агентства Studio Total Томас Мазетти, Пер Кромвелл и Ханна Фрей совершили полет в последнюю диктатуру Европы, чтобы поддержать преследуемых здесь независимых журналистов.

Бесстрашие шведов потрясло мир. В любой момент их маленький легкомоторный самолет мог быть сбит. К счастью, полет прошел удачно. Отчаянные смельчаки сбросили над Минском и Ивенцом сотни плюшевых медвежат с записками «В поддержку свободы слова в Беларуси».

Шведские пилоты стали лауреатами Национальной премии «Хартии'97»в области защиты прав человека за 2012 год.

Американское шоу подготовило специальных плюшевых мишек, которые предлагает приобретать на сайте belarusbearforce.com за 20 долларов. Все вырученные деньги обещают передать организациям, которые борются за свободу прессы и права человека в Беларуси.

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