Ученые нашли «плотоядного быка», имеющего необычную шкуру молоха 2 13.09.2021, 13:07

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Карнотавр в представлении художника / ©Jake Baardse

Такое устройство кожи помогало ему быстро бегать в жарком климате.

Ученые проанализировали остатки кожи, сохранившиеся вместе со скелетом динозавра Carnotaurus sastrei, обнаруженного на территории Аргентины. Исследование показало, что кожа лишена перьев — в то время как многие другие виды динозавров были покрыты ими (перья облегчали терморегуляцию). Зато животное было усеяно шипами и пластинами — и они, по всей видимости, тоже играли важную роль в терморегуляции этого хищного вида. Сегодня аналогичную кожу имеет молох — пожалуй, наиболее устрашающе выглядящая ящерица в мире. Соответствующая статья опубликована в Cretaceous Research.

До конца XX века считалось, что динозавры были холоднокровными и покрытыми чешуей, как множество рептилий наших дней. Но в последние десятилетия серия открытий продемонстрировала, что это совсем не так: большинство, если не все из них, были теплокровными. Теплокровность означает необходимость в терморегуляции: чтобы поддерживать постоянную температуру тела, нужны большие затраты энергии. Это дает смысл снижению теплопотерь при падении температуры воздуха и их увеличении в жаркий полдень. Перья решают эту задачу достаточно эффективно, что известно на примере птиц — таксономически относящейся к динозаврам клады манирапторов. Только это группа пережила вымирание 66 миллионов лет назад.

Однако новая работа исследователей из Аргентины и Австралии показывает, что перья были далеко не единственным возможным решением проблемы терморегуляции у динозавров. Авторы изучили остатки кожи восьмиметрового (в длину) карнотавра, жившего на территории современной Аргентины примерно 69-72 миллиона лет тому назад.

«Карнотавр» значит «плотоядный бык». Это был хищный динозавр с двумя необычными «рогами» над небольшими глазками, которые и заставили первооткрывателей назвать его «быком». Длина тела у него была от 7,5 до девяти метров, масса — не менее 1,35 тонны. Как и более крупный тираннозавр, карнотавры бегали на двух ногах, а передняя пара конечностей была небольшой. Тем не менее крошечные верхние конечности обладали четырьмя полноценными пальцами каждая.

Существо могло наносить укусы примерно вдвое сильнее современного аллигатора, который на сегодня остается лидером по этому показателю среди наземных животных. Моделирование оценило скорость бега карнотавра до 48-56 километров в час. Функция надглазных рогов неясна.

Из-за мощной мускулатуры шеи некоторые палеонтологи предполагают, что эти рога использовались для нанесения сильных ударов по типу носорожьих — то ли для убийства жертв, то ли при столкновения с другими хищниками либо особями своего же вида.

Изучение шкуры динозавра показало, что она состоит из двух типов элементов. Крупные — от 20 до 65 миллиметров в диаметре — выступающие чешуйки конической формы сочетались с более мелкими (до 14 миллиметров), не перекрывающими друг друга плоскими чешуйками, разделенными узкими полосками соединительной ткани. Вопреки более ранним интерпретациям, выступающие и плоские пластинки не были упорядочены каким-то образом. Они хаотично распределялись по поверхности тела хищника, причем в разных частях шкуры выглядели одинаковыми по форме и размерам. Подстилающие чешуйки столь же хаотично различались по размерам и форме основания.

Исследователи полагают, что близкими аналогами устройства наружных покровов карнотавра могут быть некоторые современные виды, например австралийская ящерица молох. Она тоже покрыта шипами разных размеров, сочетающимися с плоскими пластинами чешуи меньших размеров. Такая своеобразная кожа позволяет ящерице семейства агамовых быть не только менее привлекательной добычей для хищников, но и лучше избавляться от избыточного тепла.

Для карнотавра последнее тоже могло быть актуально: быстрый бег в жарком климате требует эффективного теплоотвода. Двуногость дает преимущество в этом смысле (приподнятое тело лучше охлаждается набегающим воздухом), однако двуногими в ту пору могли быть не только хищники, но и жертвы, что оставляло вопросы теплоотвода актуальными для плотоядных динозавров.

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