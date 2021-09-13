Бастуй, рабочий! 13.09.2021, 13:09

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Останься дома, спаси себя, свою семью и Родину.

Фотограф Алексей Змагарский с помощью Instagram призвал белорусских рабочих к забастовке:

Бастуй, рабочий!

Выход из рабства - забастовка. Не мы должны трудиться для властей, а они для нас. Сейчас наши слова для них ничто. Вы работаете без техники безопасности, что приводит к смертям. Зарплаты катастрофически падают, а цены растут. Так убей в себе раба!

Останься дома, спаси себя, свою семью и Родину!

P.S. Не болтай, бери и делай.

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