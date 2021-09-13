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Цена на газ в Европе выросла до $727

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  • 13.09.2021, 13:16
  • 2,182
Цена на газ в Европе выросла до $727

Россия продолжает «газовую игру» перед запуском «Северного потока — 2».

Цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ 13 сентября выросла до $727 за тыс. м³. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена в $727 за тыс. м³ является рекордной, ранее она достигла исторического максимума 9 сентября, превысив отметку в более $700 за 1 тыс. м³.

Главная причина роста цены – низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при ограниченном поступлении газа по трубопроводам и в сжиженном виде, написало агентство "Интерфакс".

На утро 12 сентября резервы газа составляли 70,45%, это на 15,7% ниже среднего уровня за последние пять лет.

Рост цен на газ в Европе стал результатом транзитной политики российского монополиста. Это накладывается на нежелание российского "Газпрома", который имеет монопольное положение на европейском рынке газа, увеличивать закачку газа в хранилища или увеличивать продажи на спотовом рынке накануне запуска газпровода "Северный поток – 2".

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