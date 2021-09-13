Виктор Шендерович поставил на место пресс-секретаря российского МИД Захарову 11 13.09.2021, 13:43

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Виктор Шендерович

Фото: Delfi

Писатель раскрыл суть своей метафоры.

В Сети произошла пикировка между писателем Виктором Шендеровичем и пресс-секретарем российского МИДа Марией Захаровой.

Началось все с заявления Шендеровича в эфире «Эха Москвы»:

– Интонации МИДа – это уже как какой-то отморозок изводит училку. Просто нагло хамить в лицо, вот под хохот слабой на мозг части класса. Вот эта интонация Захаровой. Этот массовый Небензя (Василий Небензя, постпред РФ при ООН – прим.). В который превратился наш МИД.

Спустя пару часов Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на высказывание писателя:

– Чтобы не перегружать сильный мозг Шендеровича, у меня к нему только 1 вопрос: училка кто?

Писатель не стал отмалчиваться.

– Не беспокойтесь за мой мозг, г-жа Захарова, – написал Шендерович. – Если он десятилетия напролет выдерживает ваши коллективные бандерложьи пляски, распятых мальчиков и отрезание, чтобы не выросло, — сформулировать ответ на Ваш вопрос ему не составит труда.

«Училка» в моей нехитрой метафоре – человечество. Точнее — та его свободная, продвинутая, неупоротая часть, которая изобрела и произвела все то, что на Вас в настоящий момент надето. Все то, на чем Вы ездите и на чем набираете пальчиками свои тексты…

То человеческое человечество, попасть в которое хотели немцы, перелезавшие берлинскую стену исключительно в западном направлении, в которое плывут на шинах через пролив кубинцы…

То умное человечество, которое, гораздо прежде идеи айфона, пришло к мысли о приоритете прав человека над государственным Левиафаном. Догадалось и доказало на практике, что свобода лучше несвободы. То человечество, которое живет теперь в ХХI веке, а не в слепой имперской кишке, и готово – как хорошая училка – объяснять преимущества своего образа жизни.

Но если какому-то классу не в коня корм, — видит бог, училка не виновата.

Я имел в виду человечество, которое еще недавно радовалось тому, что Россия, после своего чудовищного тоталитарного века, возвращается вроде бы к здравому смыслу и цивилизованным нормам поведения…

То человечество, от которого вы — своим настойчивым хамством и несносной демагогией — отрезаете новые поколения несчастных россиян. Несчастных тем более, что они получают удовольствие от этого хамства...

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