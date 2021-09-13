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Советник Госдепа США заявил, что Европе грозит дефицит газа зимой

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  • 13.09.2021, 14:00
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Советник Госдепа США заявил, что Европе грозит дефицит газа зимой

На карту поставлены жизни людей.

Старший советник Госдепа США по энергетической безопасности Амос Хохштайн считает, что этой зимой Европа может столкнуться с дефицитом газа, поскольку регион входит в осенне-зимний период с низкими запасами и существует угроза сокращения поставок, пишет «Новое время».

В комментарии Financial Times в субботу, 11 сентября, во время визита в Киев Хохштайн отметил, что Россия в последнее время поставляла в ЕС меньше газа, чем обычно, и это одна из причин рекордных цен на рынке.

«Если к январю-февралю наступит настоящая холодная зима, запасы могут закончиться. И это меня беспокоит… Речь идет не только о каких-то геополитических играх. На карту поставлены жизни людей», — сказал он.

Хохштайн ожидает, что Россия согласится продлить транзитный контракт с Украиной, который действует до конца 2024 года.

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