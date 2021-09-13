Советник Госдепа США заявил, что Европе грозит дефицит газа зимой 1 13.09.2021, 14:00

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На карту поставлены жизни людей.

Старший советник Госдепа США по энергетической безопасности Амос Хохштайн считает, что этой зимой Европа может столкнуться с дефицитом газа, поскольку регион входит в осенне-зимний период с низкими запасами и существует угроза сокращения поставок, пишет «Новое время».

В комментарии Financial Times в субботу, 11 сентября, во время визита в Киев Хохштайн отметил, что Россия в последнее время поставляла в ЕС меньше газа, чем обычно, и это одна из причин рекордных цен на рынке.

«Если к январю-февралю наступит настоящая холодная зима, запасы могут закончиться. И это меня беспокоит… Речь идет не только о каких-то геополитических играх. На карту поставлены жизни людей», — сказал он.

Хохштайн ожидает, что Россия согласится продлить транзитный контракт с Украиной, который действует до конца 2024 года.

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