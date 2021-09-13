«Психика не выдержала»: девять ударов по Баскову, после которых он уволился 1 13.09.2021, 14:07

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У лукашиста земля горит под ногами.

В пятницу 10 сентября Дмитрий Басков объявил, что покидает пост председателя Федерации хоккея Беларуси.

Решение спортивного функционера уйти в отставку выглядит несколько неожиданным. Санкции МОК не мешали Баскову работать в НОК, а Александр Лукашенко не увольняет подчиненных, попавших на Западе в «черные списки».

По всей видимости, психика Баскова не выдержала, и он поддался эмоциям.

Фото: president.gov.by

Сайт udf рассказывает об ударах, с которыми он столкнулся за последний год.

Публикация скандального видео с водкой

После начала массовых протестов в августе 2020 года Дмитрий Басков начал участвовать в автопробегах в поддержку Лукашенко. Тогда же в сеть слили видео, где функционер в салоне автомобиля пьет с горла бутылки водку «Президент» под трек «Саня останется с нами».

Позже выяснилось, что Басков был в курсе съемки и отправил его нескольким знакомым. Но кто-то из них слил видео в сеть. По имиджу функционера был нанесен сильнейший удар.

Освистание в Гомеле

Результат не заставил себя ждать. После финала Кубка Салея в Гомеле болельщики освистали исполняющего обязанности председателя Федерации хоккея.

Сливы телефонных разговоров с Шакутой и Эйсмонт

Слева направо: Шакута, Эйсмонт, Басков

А осенью для Баскова вообще наступил тихий ужас. Сначала в сети появилась запись его разговора с бойцом Дмитрием Шакутой (экспертиза подтвердила подлинность разговора). Они обсуждали избиение Романа Бондаренко, после которого тот скончался в больнице.

«Я подбежал и свалил его. Не вырубал», – заявил Шакута.

Позже была опубликована запись разговора Баскова с пресс-секретарем руководителя страны. Они обсуждали рейд по минским районам для срезания ленточек. Тогда же Наталья Эйсмонт упомянула «Массандру».

Участие Баскова в рейдах уже не было секретом. В одном из районов его видели с девушкой, похоже на Дарью Шманай.

Надпись на доме: «Не простим!»

После трагедии с Романом Бондаренко и информации о возможном присутствии Баскова на месте преступления на новом доме его семьи в агрогородке Ждановичи в 400 метрах от Минского моря неизвестные оставили послание.

Перенос чемпионата мира из Минска

Международная федерация хоккея (IIHF) начала расследование о возможном причастии Баскова, руководителя Федерации хоккея Беларуси, к инциденту. Это стало одной из причин переноса ЧМ из Минска.

Санкции НОК: «Диму Баскова под нож»

В марте этого года Баскова ожидала очередная неприятность. МОК не признал легитимным президентом белорусского НОК Виктора Лукашенко, а Баскова – членом исполкома НОК.

Функционер был отстранен от участия во всех мероприятих МОК, в том числе в Олимпийских играх.

Лукашенко признался:

«Они прислали требование накануне: Диму Баскова «под нож», Лукашенко-1, Лукашенко-2 — не дай бог, мы тогда санкции введем. Еще ничего не сделали, уже санкции вводить».

Провальные результаты сборной

9 сентября прошлого года Басков официально возглавил Федерацию хоккея Беларуси. С тех пор национальная сборная показала кошмарные результаты: заняла последнее место на ЧМ по хоккею в Риге и провалила отбор на Олимпийские игры.

Лукашенко сильно возмущался игрой хоккеистов.

Дисквалификация со стороны IIHF

Все уже подзабыли о расследовании со стороны IIHF, но о нем пришлось вспомнить на прошлой неделе. Баскова дисквалифицировали на пять лет. Среди озвученных причин: Басков дискриминировал спортсменов из-за их политических убеждений, злоупотреблял служебным положением для поддержки Лукашенко.

Первоначально Басков храбрился: Федерация хоккея опубликовала заявление, что он останется председателем организации.

Новый слив разговора с Басковым

Но вскоре функционера ожидал еще один удар. В сети появилась запись его разговора с неизвестным, где Басков много матерится и обсуждает ситуацию в стране. Он фактически признал, что людей в Беларуси пытали, но заявил о жертвах из ОМОНа и поддержке Лукашенко.

После этого функционер подал в отставку.

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