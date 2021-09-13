«Психика не выдержала»: девять ударов по Баскову, после которых он уволился

«Психика не выдержала»: девять ударов по Баскову, после которых он уволился1
- 13.09.2021, 14:07
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У лукашиста земля горит под ногами.
В пятницу 10 сентября Дмитрий Басков объявил, что покидает пост председателя Федерации хоккея Беларуси.
Решение спортивного функционера уйти в отставку выглядит несколько неожиданным. Санкции МОК не мешали Баскову работать в НОК, а Александр Лукашенко не увольняет подчиненных, попавших на Западе в «черные списки».
По всей видимости, психика Баскова не выдержала, и он поддался эмоциям.
Сайт udf рассказывает об ударах, с которыми он столкнулся за последний год.
Публикация скандального видео с водкой
После начала массовых протестов в августе 2020 года Дмитрий Басков начал участвовать в автопробегах в поддержку Лукашенко. Тогда же в сеть слили видео, где функционер в салоне автомобиля пьет с горла бутылки водку «Президент» под трек «Саня останется с нами».
Позже выяснилось, что Басков был в курсе съемки и отправил его нескольким знакомым. Но кто-то из них слил видео в сеть. По имиджу функционера был нанесен сильнейший удар.
Освистание в Гомеле
Результат не заставил себя ждать. После финала Кубка Салея в Гомеле болельщики освистали исполняющего обязанности председателя Федерации хоккея.
Сливы телефонных разговоров с Шакутой и Эйсмонт
А осенью для Баскова вообще наступил тихий ужас. Сначала в сети появилась запись его разговора с бойцом Дмитрием Шакутой (экспертиза подтвердила подлинность разговора). Они обсуждали избиение Романа Бондаренко, после которого тот скончался в больнице.
«Я подбежал и свалил его. Не вырубал», – заявил Шакута.
Позже была опубликована запись разговора Баскова с пресс-секретарем руководителя страны. Они обсуждали рейд по минским районам для срезания ленточек. Тогда же Наталья Эйсмонт упомянула «Массандру».
Участие Баскова в рейдах уже не было секретом. В одном из районов его видели с девушкой, похоже на Дарью Шманай.
Надпись на доме: «Не простим!»
После трагедии с Романом Бондаренко и информации о возможном присутствии Баскова на месте преступления на новом доме его семьи в агрогородке Ждановичи в 400 метрах от Минского моря неизвестные оставили послание.
Перенос чемпионата мира из Минска
Международная федерация хоккея (IIHF) начала расследование о возможном причастии Баскова, руководителя Федерации хоккея Беларуси, к инциденту. Это стало одной из причин переноса ЧМ из Минска.
Санкции НОК: «Диму Баскова под нож»
В марте этого года Баскова ожидала очередная неприятность. МОК не признал легитимным президентом белорусского НОК Виктора Лукашенко, а Баскова – членом исполкома НОК.
Функционер был отстранен от участия во всех мероприятих МОК, в том числе в Олимпийских играх.
Лукашенко признался:
«Они прислали требование накануне: Диму Баскова «под нож», Лукашенко-1, Лукашенко-2 — не дай бог, мы тогда санкции введем. Еще ничего не сделали, уже санкции вводить».
Провальные результаты сборной
9 сентября прошлого года Басков официально возглавил Федерацию хоккея Беларуси. С тех пор национальная сборная показала кошмарные результаты: заняла последнее место на ЧМ по хоккею в Риге и провалила отбор на Олимпийские игры.
Лукашенко сильно возмущался игрой хоккеистов.
Дисквалификация со стороны IIHF
Все уже подзабыли о расследовании со стороны IIHF, но о нем пришлось вспомнить на прошлой неделе. Баскова дисквалифицировали на пять лет. Среди озвученных причин: Басков дискриминировал спортсменов из-за их политических убеждений, злоупотреблял служебным положением для поддержки Лукашенко.
Первоначально Басков храбрился: Федерация хоккея опубликовала заявление, что он останется председателем организации.
Новый слив разговора с Басковым
Но вскоре функционера ожидал еще один удар. В сети появилась запись его разговора с неизвестным, где Басков много матерится и обсуждает ситуацию в стране. Он фактически признал, что людей в Беларуси пытали, но заявил о жертвах из ОМОНа и поддержке Лукашенко.
После этого функционер подал в отставку.