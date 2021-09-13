Хабаровск и Дальний Восток упорно сопротивляются 13.09.2021, 14:10

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Фото: Evgenii Pereverzev / Reuters

Предстоящие выборы в России могут принести новые сюрпризы.

"Спустя год после длившихся несколько недель протестов против ареста губернатора недовольство в Хабаровске продолжает тлеть. Население чувствует себя обделенным вниманием со стороны Москвы. Предстоящие выборы могут принести новые сюрпризы", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung (перевод — inopressa.ru).

"Каждый вечер около десятка мужчин и женщин стоят на Комсомольской площади с плакатами, транспарантами и флагами. "Свободу Сергею Фургалу" или "Мы - Сергей Фургал" написано на них. Портрет их героя - арестованного в июле 2020 года губернатора края - вездесущ, - повествует журналист Маркус Акерет. - (...) Горстка людей разного возраста и положения, которые каждый вечер собираются здесь и в одном другом месте города, - это то, что осталось от некогда очень крупного уличного протеста. (...) Тогда в течение нескольких недель казалось, что никто в Кремле не знает, что делать с этим восстанием".

"Фургал, который на самом деле даже не хотел побеждать на выборах, некогда стал для региона новой надеждой. На горожан произвели впечатление его энергичность, открытость и непритязательность. Он занялся проблемами, за которые долгое время никто не хотел браться, уменьшил свою зарплату и выставил на продажу служебную яхту своего предшественника. В далекой Москве с этим смогли смириться. Телевизионные кадры безжалостного ареста популярного политика потрясли Хабаровск", - напоминает издание.

"То, что впоследствии президент Путин назначил временного губернатора, не имеющего никакого отношения к региону, убедило людей в их неприязни к федеральному центру. Люди чувствуют, что у них все меньше права голоса, говорит местный журналист Сергей Мингазов. По его словам, рейтинг кремлевской партии "Единая Россия" всегда был здесь низким. В 2019 году она уступила почти все свои места в региональном парламенте партии Жириновского. Популярность Путина на Дальнем Востоке также намного ниже, чем в остальной части страны".

"О причинах ареста Фургала ходит много слухов. Они варьируются от политического неприятия Кремлем и зависти к его популярности до деловых интересов близких к Кремлю бизнесменов на сталелитейном заводе, в котором семья Фургала имеет долю. Однако не многие в Хабаровске верят, что он несет ответственность за два убийства в нулевых годах, в которых его обвиняют следственные органы. Тот факт, что доказательств не хватает и что судебный процесс не начался, является для них достаточным свидетельством того, что Фургал невиновен и что на его примере Кремль хочет дать наглядный урок другим", - говорится в статье.

"С населением в 600 тыс. человек Хабаровск является крупнейшим городом на Дальнем Востоке России, опережая даже Владивосток. Расположенный прямо на самой восточной из сибирских рек, Амуре, который на протяжении тысяч километров образует границу с Китаем и впадает в Тихий океан, город является форпостом Европы в Азии, - пишет NZZ. - (...) Это всегда был город военных и бюрократии, говорит Илдус Ярулин, профессор политологии и декан социально-гуманитарного факультета Тихоокеанского государственного университета в Хабаровске. По его словам, город всегда сохранял свой антикоммунистический, непокорный дух после того, как сначала сопротивлялся советизации, а в 1920-х годах его политическая элита мигрировала, среди прочего, в Харбин в соседней Маньчжурии".

"Регион также стал плавильным котлом: сюда приезжали переселенцы, ссыльные и бывшие заключенные со всей страны, а позже рабочие на строительство Байкало-Амурской магистрали или города Комсомольска-на-Амуре. Это и суровые природные условия привели здесь к появлению особой породы людей", - говорится в статье.

"По словам Ярулина, немногие находящиеся здесь крупные компании в основном принадлежат иностранцам, а промышленность пришла в упадок. Некогда процветающий сельскохозяйственный сектор также находится в кризисе. Многие из китайских фермеров, которые раньше обрабатывали землю с использованием большого количества пестицидов и интенсивных технологий, снова уехали. "Китайской опасности", о которой некоторое время твердили, не существует - китайцы сдержанны как никогда, и не только из-за границ, закрытых из-за пандемии. На огромной территории Хабаровского края компании привлекают лесопромышленный комплекс и горнодобывающая промышленность, но это, как говорит Мингазов, часто вызывает недовольство из-за загрязнения окружающей среды".

"Но прежде всего, жители Дальнего Востока чувствуют себя одновременно обделенными вниманием со стороны Москвы и эксплуатируемыми ею: зарабатываемые здесь деньги и налоги компаний уходят в Москву, с горечью говорят они. И поэтому многие уезжают - в Москву, Петербург, на юг России или на другой конец страны, к Балтийскому морю в Калининград".

"Борис Жирнов, (...)официально аккредитованный журналист региональной газеты, но фактически активист, испытывает лишь презрение к состоянию своего родного региона. Промышленные заводы, швейная фабрика и предприятия по производству продуктов питания советской эпохи закрылись или находятся в упадке. Он почти не видит перспектив. Сам он в течение многих лет зарабатывал на жизнь, торгуя книгами, а затем подержанными автомобилями, но когда он захотел продвигать туристический проект, ему помешало государство. Уже в прошлом это заставило его сомневаться в политике. Но именно арест Фургала привел к его участию в политической жизни. "Я бы не стал выходить на улицу ни за кого другого", - уверенно говорит он".

"Большинство других активистов ранее тоже не имели особого отношения к политике.(...) Они приходят на пикет каждый вечер: пенсионерка, водитель скорой помощи, профсоюзный работник на пенсии, автор песен и евангельский проповедник, предприниматель в сфере информационных технологий и православный священник, который потерял работу в церкви из-за участия в протестах. Почти всем им приходилось платить штрафы, побывать один или несколько раз в полиции. Жирнова тоже приговорили к заключению под стражу, несмотря на то, что он является журналистом. Алексей Ворсин, который некогда был представителем Алексея Навального в Хабаровске, уже несколько месяцев находится под домашним арестом. В настоящее время против него ведется судебное дело. Вообще-то, он хотел баллотироваться в Госдуму - как и сын Фургала Антон, которого не допустили до выборов".

"Если со следующей пятницы по воскресенье по всей России будут проходить выборы в Госдуму, о в Хабаровске людей в основном интересуют выборы губернатора. Михаил Дегтярев приехал на Дальний Восток из родной Самары на Волге - с большими деньгами и поручением Кремля склонить регион на свою сторону. Он подтвердил недоверие, с которым столкнулся с самого начала, отказавшись выйти к демонстрантам. У жителей Хабаровска он ассоциируется с полицейским насилием, запугиванием и уголовным преследованием. Он не может наладить контакт с населением", - констатирует автор статьи.

"Поэтому политолог Ярулин считает исход выборов абсолютно открытым. По его мнению, Дегтяреву не нужно бояться сильных конкурентов. Но, как и в случае, когда с должности губернатора в 2018 году пришлось уйти Вячеславу Шпорту, избиратели могут сплотиться за спиной одного из кандидатов-соперников. На этот раз это может оказаться выгодным для маловероятной на первый взгляд кандидатки: телеведущей Марины Ким. Она была бы первой женщиной, занявшей этот пост, впрочем, почти не имеющей отношения к региону".

"В случае патовой ситуации Кремль может аннулировать выборы и прислать нового губернатора, предполагает Ярулин. По его словам, с самого начала большинство хотели бы видеть на посту губернатора опытного управленца или военного - кого-то вроде Алексея Черного, который в советские времена многие годы руководил в регионе Коммунистической партией. Известная любовь хабаровчан к свободе и их желание иметь сильного политического лидера пытаются притереться друг к другу".

"Пенсионерка Марина Белецкая пойдет на выборы в любом случае. "Если мы не пойдем, они проголосуют за нас", - говорит она. Водитель скорой помощи Дмитрий Коленов говорит, что не знает никого, кто был бы за нынешнего губернатора. "Даже если бы кроме Дегтярева можно было бы выбрать только табуретку, мы бы проголосовали за табуретку", - говорит он с сарказмом. Журналист Мингазов сожалеет, что летний протест 2020 года не породил институциональных структур. Но в разношерстном обществе региона он ощущает новый "дух единства", - пишет Neue Zürcher Zeitung.

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