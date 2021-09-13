Одна «скрепа» накатила на другую 2 Телеграм-канал «Серпом По»

13.09.2021, 14:37

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фото: shutterstock

РПЦ вошла в клинч с чекизмом.

В оккупированном Симферополе открыли памятник Дзержинскому. То же - в Краснодаре: «железный Феликс» воздвигнут во дворе школы, находящейся под патронатом ФСБ. Похоже, что эта организация и явилась двигателем монументального прославления палача.

Отличный символ перемен в стране за последние 30 лет, считая от времени, когда в Москве положили памятник Дзержинскому лицом в асфальт.

Но монументом в Симферополе возмутился один из клириков - протоиерей Леонид Калинин, выдавший такой прогноз и диагноз:

«Его снесут местные жители, в ком еще жива память тех страшных событий: десятилетий адских мук, в которые ввергли страну эти «благодетели», доведшие сначала страну до полного развала, а потом «ремонтировавшие» мосты и паровозы».

Церковь вошла в клинч с чекизмом. Как в далекие годы террора Феликса. Правда, уровень столкновения невысокий. Патриарх Кирилл ничего не требует. Здесь духовность и госбезопасность живут мирно.

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