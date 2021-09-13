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Медики назвали распространенную привычку, которая увеличивает риск заражения COVID-19

  • 13.09.2021, 14:57
  • 5,184
Медики назвали распространенную привычку, которая увеличивает риск заражения COVID-19

Специалисты провели исследование на более чем 1000 добровольцев.

Люди, злоупотребляющие спиртными напитками, рискуют подхватить коронавирус в два раза чаще, и тяжелее переносят болезнь. К такому выводу пришли ученые, когда провели исследование на более чем 1000 здоровых добровольцев, пишет MedRxiv.

Средний возраст добровольцев составил 20 лет, и ранее они не болели Covid-19. Их разделили на несколько групп, в зависимости от того, как часто они употребляли алкоголь.

В результате эксперимента специалисты выяснили, что у студентов с высоким риском потребления алкоголя риск заражения коронавирусом более вероятен. И, судя по дальнейшим наблюдениям экспертов, переносили болезнь они тяжелее. У них на 18% чаще присутствовали следующие симптомы: потеря обоняния, головная боль, ломота в теле, кашель.

Ученые объяснили это тем, что алкоголь, как известно, подавляет иммунитет, и человек не справляется с атакой вируса. А более частые случаи заражений также просто объяснить: ведь люди навеселе часто пренебрегают санитарными правилами.

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