Есть выход — бастовать! 13.09.2021, 14:58

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Победа близко.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал вдохновляющие стихи от подписчика:

Успешных битв не очень-то и много:

Потерь не счесть, и жертв не сосчитать.

Но лишь одна у нас сейчас дорога,

Одно решенье: выйти бастовать!

Уж сколько душ надломлено, избито,

Усталый взор сознанье взворошил

Лишь потому, что просто этот Выход

Отсрочить каждый для себя решил.

Не надо так. Не делай больше боли,

Настала осень. Близко урожай.

Смелей дерзай, иди скорее в поле

Созревший плод Победы забирай!

Иди, не трусь, с улыбкой многогранной

Срывай с петель, коль на дверях замки,

Не бойся уз задиры и смутьяна,

Ведь ты теперь - течение реки.

Ты - как поток, уже не остановишь.

Из капель - рок, судьбе несущий шанс.

Ты - тот исток, к которому приходишь,

Который нас в жару от жажды спас…

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