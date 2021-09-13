Путин заявил о проблемах со здоровьем в своем окружении

Путин заявил о проблемах со здоровьем в своем окружении13
- 13.09.2021, 15:00
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Глава Кремля не исключил, что скоро ему придется уйти на карантин.
Президент России Владимир Путин заявил, что в его окружении есть проблемы с заболеваемостью коронавирусом.
Также глава Кремля не исключил, что скоро ему придется уйти на карантин.
«У нас, к сожалению, тоже сейчас. Врачи там изучают, даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг», — сказал он.