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Путин заявил о проблемах со здоровьем в своем окружении

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  • 13.09.2021, 15:00
  • 10,118
Путин заявил о проблемах со здоровьем в своем окружении

Глава Кремля не исключил, что скоро ему придется уйти на карантин.

Президент России Владимир Путин заявил, что в его окружении есть проблемы с заболеваемостью коронавирусом.

Также глава Кремля не исключил, что скоро ему придется уйти на карантин.

«У нас, к сожалению, тоже сейчас. Врачи там изучают, даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг», — сказал он.

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