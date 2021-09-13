У режима заканчиваются «пряники» даже для самых верных псов 1 13.09.2021, 15:24

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Ситуацию на предприятиях будет некому контролировать.

У хунты предсказуемо заканчиваются пряники даже для самых верных псов – идеологов. Напомним, что их в стране по состоянию на прошлый год было почти 10 тысяч. После выборов количество идеологов увеличилось. На каждом предприятии появились подкрышники – люди из конторы, которые должны контролировать, что происходит, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Дальше – больше. Затем и в школах ввели подобную должность замдиректора по безопасности. В общем, все как в гениальном мультфильме про Масяню. Каждый должен следить за каждым. Иначе хунта не может чувствовать себя в безопасности.

Так вот, на примере Партизанского района Минска расскажем о том, что хунта обозлилась уже и на идеологов. Именно на них повешены все собаки за то, что на предприятиях несмотря на безбожные увольнения профессионалов, не готовых лизать ботинки министров и вождей, до сих пор неспокойно.

Отметим, что Партизанский район – это место, где сосредоточено множество предприятий. Тут и «Минский тракторный завод» , и «Минский моторный завод», и Минский электротехнический завод имени Козлова», и Минский завод шестерен, и «Белкоммунмаш», и «Минскводоканал», и «Криница», и «Минский молочный завод №1» (тот самый, где работники смогли отстоять свои права).

В связи обстановкой на этих предприятиях к дисциплинарной ответственности привлечены заместители руководителя по идеологической работе указанных предприятий, а также замглавы администрации района Филипповича и начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Милькевич. Корме того по шапке получили работники «Белой Руси», «Федерации профсоюзов Беларуси», «Белорусского союза женщин» и БРСМ. Каждой твари по харе.

Также на вид руководителям поставлена низкая вовлеченность людей в процесс вакцинации.

Если раньше выписывались премии за количество красно-зеленых флажков и количество членов профсоюза, то теперь идеоги стали виноваты в том, что у хунты нет никакого представления о Беларуси будущего. Ей просто нечего предложить белорусам. Даже на этих самых уроках в школе можно только размахивать красно-зеленым флагом и говорить о том, что Минск – это столица. Остались только внешние атрибуты государства без граммы здравого смысла.

Виноваты в этом, конечно, идеологи, но их не жалко. Это особый вид дряни, которая готова приспособиться к любой ситуации. Но история показательная. Репрессии дойдут до каждого. В том числе до тех, кто осуществлял гонения против мирных граждан, но остался недоволен, например, действиями ГУБОПиК. Хунта в итоге сожрет даже тех, кто был на ее стороне.

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