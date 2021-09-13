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В России провели урок для детей на пустыре, где должны были построить школу

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  • 13.09.2021, 15:23
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В России провели урок для детей на пустыре, где должны были построить школу

Таким образом родители выразили протест.

В России в красноярском микрорайоне Образцово родители школьников провели урок для детей на пустыре, где власти обещали построить школу. Об этом сообщает NGS24.

Видеоролик с акции опубликовала местная жительница Дарья Леонтьева на своей странице «ВКонтакте». Таким образом родители хотят привлечь внимание местных властей и компании-застройщика «СМ-Сити», которые обещали на этом месте построить школу на 1,3 тысячи мест и детский сад на 270 мест.

«Мы хотим быть услышанными! Мы хотим ВОДИТЬ детей в школу и сад в нашем микрорайоне «Образцово»! Мы хотим, чтобы наша власть исполняла свои обещания!», — сообщила женщина, добавив, что акцию провели в субботний день, когда дети не учились.

По ее словам, строительство объектов инфраструктуры в микрорайоне планируется уже 5 лет. В Образцово, где проживает 1,5 тысячи детей, нет ни школы, ни детского сада. Родители вынуждены возить школьников в соседние микрорайоны. Помимо учебных заведений власти также обещали построить в Образцово поликлинику, бассейн, досуговый центр и другие объекты, однако так и не сделали этого.

Как заявил глава департамента градостроительства Красноярска Олег Животов, строительство школы и детского сада откладывалось из-за того, что выбранные участки земли находятся в частной собственности. По его словам, сделка с собственником об обмене участков на землю в других районах города должна состояться до конца сентября.

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