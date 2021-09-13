Красиво упакованный металлолом на дне морском 13.09.2021, 15:30

3,020

Начнет ли «Газпром» с октября поставки газа по «Северному потоку-2»?

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в "Газпроме" сообщает, что российская компания планирует начать поставки газа по "Северному потоку – 2" уже с 1 октября. Посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью изданию "Европейская правда" заявила, что санкции Вашингтона еще могут остановить запуск газопровода.

Насколько реальны сроки запуска проекта с 1 октября, в эфире программы "Утро" журналисты currenttime.tv поговорили с экспертом по вопросам энергетики, президентом Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаилом Гончаром:

— Как вы считаете, насколько реалистичны планы "Газпрома" начать поставки газа по "Северному потоку – 2" с 1 октября? И что может этому помешать?

— Собственно говоря, осторожные ответы газпромовских представителей о том, что 1 октября, но в том случае, если успехом завершится вопрос сертификации. А он может [успехом] и не завершиться, потому что сейчас это очень чувствительный вопрос, поскольку "Северный поток – 2", хотя и громогласно объявлено о завершении строительства, – это просто уложенная труба. А газотранспортная система – это не просто труба. Это еще целый ряд периферического оборудования, которое должно быть соответствующим образом соединено с основной конструкцией, чтобы все это было работоспособно. И, соответственно, должно быть сертифицировано.

Без этого всего это красиво упакованный на дне морском металлолом. Поэтому страсти сейчас будут разворачиваться вокруг вопроса сертификации. И целый ряд стран, в частности Украина и Польша, заявили о том, что они будут прилагать все усилия для того, чтобы эта сертификация соответствовала требованиям газовой директивы Европейского союза. Поэтому впереди у "Северного потока – 2" отнюдь не безоблачное будущее.

— Как вы считаете, эта документация и сертификация – есть какие-то сроки для того, чтобы все это решить? Или может быть вариант, что это не будет решено документально никогда?

— Могу предположить, что сейчас делается какая-то временная схема, потому что в "Газпроме" прекрасно понимают, что вот так с ходу решить вопрос сертификации, что называется, росчерком пера не удастся. Есть процедуры, и они занимают, как правило, несколько месяцев. Это не просто подписание какой-то определенной бумаги с красивым наименованием "сертификация". Все разрешения предоставить в конечном счете должен немецкий регулятор Bundesnetzagentur (BNA). Очевидно, что сделать это в ближайшие две недели для того, чтобы с 1 октября в соответствии с планами Кремля запустить "Северный поток – 2", так быстро не удастся.

Но замысел "Газпрома", а точнее Кремля, здесь очевиден. Какой-то такой временной процедурой потом провести и легализацию всего остального процесса и для второй нитки. Акцентирую внимание, что сейчас речь идет о запуске в эксплуатацию только первой нитки, которая была завершена в июне месяце. И когда мы говорим, к примеру, о том, что "Газпром" может злоупотреблять газом, использовать его в качестве оружия, когда об этом говорят в Соединенных Штатах, у нас в Украине – в Европе в меньшей мере, то надо отметить, что это уже используется. Посмотрите на европейский рынок газа сейчас. Там невиданные цены – больше 700 долларов за 1000 кубических метров. И далее идет типичная манипуляция, что, мол, когда включится "Северный поток – 2", газа станет больше и цены станут ниже. Это уже элемент гибридной газовой войны.

То есть варианта два. То, что мы видели в 2006-2009 году, когда делается определенное "Газпром"-шоу, картинно крутится кран на экране телевизора. А есть тихий, незаметный вариант, когда лягушку не бросают сразу в кипяток, а медленно варят на тихом огне. Вот "Газпром", используя уже имеющиеся входные мощности вокруг Украины и Польши, именно этим и занимался начиная с мая этого года. Сейчас мы видим кульминацию и, по сути, де-факто ультиматум Европе: "Либо вы сертифицируете "Северный поток – 2" и запускаем мы его в эксплуатацию, либо будете зимой мерзнуть без российского газа. Выбирайте, что вам важнее: ваши бумажки под названием "газовая директива" с ограничениями для нас или тепло и комфорт".

— Вы можете согласиться с главой офиса президента Андреем Ермаком, что в 2014-м именно транзит газа через Украину тогда предостерег Россию от полномасштабного вторжения в Украину?

— Лишь частично. Если мы вспомним 2014 год, то план России был – создание Новороссии от севера до юга Украины. И, соответственно, туда транзитные газопроводы тоже подали. Просто им не удалось этого сделать, потому что они были остановлены на востоке Донбасса. Но как фактор сдерживания, несомненно, это работает.

"Северный поток – 2" – один из самых амбициозных и скандальных проектов "Газпрома".

Россия с 2018 года прокладывала газопровод в Германию по дну Балтийского моря, рассчитывая, что он позволит поставлять газ в Европу в обход Украины.

Польша, США и ряд других стран ЕС выступали против сооружения "Северного потока – 2", считая его средством политического давления России на Евросоюз и Украину, а власти США при предыдущем президенте Дональде Трампе ввели санкции в отношении компаний, которые причастны к строительству. Это вызвало временную остановку работ.

После прихода к власти в США президента Джо Байдена позиция Вашингтона по "Северному потоку – 2" изменилась: строительство было возобновлено и закончено летом 2021 года.

21 июля 2021 года США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку – 2". В нем сказано, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления.

Германия и США пообещали Киеву финансовую помощь для перехода на альтернативные источники энергии. И заверили о введении новых санкций, если Россия будет использовать "Северный поток – 2" для политических целей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».