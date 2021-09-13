У 10-летней девочки из Мексики IQ оказался выше, чем у Эйнштейна и Хокинга 9 13.09.2021, 15:32

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Она собирается заняться колонизацией Марса.

Адхара Перес Санчес, которой исполнилось всего 10 лет, смогла набрать при прохождении теста IQ 162 балла. Такой показатель даже выше, чем у Хокинга и всем известного Эйнштейна. Уже сегодня девочка собирается стать настоящим космонавтом когда вырастет и затем заняться колонизацией Марса.

Об этом сообщает Daily Star (перевод — planetanovosti.com).

Адхара умела читать уже в три года. Тогда же она занялась изучением алгебры и начала собирать пазлы огромного размера. В школе никто из сверстников не понимал девочку, поэтому остальные дети старались держаться в стороне. Они считали, что Адхара крайне странная, ведь она очень много времени уделяла учебе, а на переменах изучала таблицу Менделеева.

Спустя некоторое время Перес сказала матери, что не хочет больше посещать школу. Та не стала откладывать в долгий ящик визит к специалистам и обратилась к ним за помощью. Мать попросила, чтобы ее ребенку немедленно проверили IQ. После того, как был проведен тест, для Адхары разработали индивидуальный план дальнейшего обучения. Она невероятно быстро изучила совершенно всю школьную программу. Когда ей исполнилось 10 лет, то девочка успела стать специалистом не только в промышленной, но еще и в системной инженерии.

На данный момент юная Адхара собирается поступать в Аризонский университет. Также в ее планах есть знакомство с сотрудниками НАСА и дальнейшее участие в исследованиях космических просторов.

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