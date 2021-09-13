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Глава МИД Польши: Мы готовы противостоять действиям белорусских властей

  • 13.09.2021, 15:41
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Глава МИД Польши: Мы готовы противостоять действиям белорусских властей
Збигнев Рау
Фото: Grzegorz Michałowski /PAP

Введение ЧП на границе с Беларусью значительно помогло сдержать приток нелегальных мигрантов.

В Риге прошла встреча глав внешнеполитических ведомств и обороны Польши и стран Балтии.

По словам министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, встреча была посвящена вопросам безопасности и сотрудничества в контексте продолжающихся российско-белорусских учений «Запад-2021», пишет polskieradio.pl.

«Мы пришли к выводу, что ситуация на восточной границе Европейского союза и НАТО продолжает оставаться напряженной. Это особенно тревожит Польшу и страны Балтии. Следовательно, сотрудничество между нашими государствами особенно близко и интенсивно», — сказал польский министр.

Также был поднят вопрос о миграционном кризисе на границах Польши, Литвы и Латвии с Беларусью. Рау заявил, что введение ЧП на границе с Беларусью значительно помогло сдержать приток нелегальных мигрантов.

Также глава МИД подчеркнул, что Польша готова противостоять растущему миграционному давлению на своей восточной границе и попыткам белорусских властей дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе путем отправки на границу нелегальных мигрантов.

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