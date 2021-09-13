СБУ подтвердила запрет на гастроли российского рэпера Morgenshtern 8 13.09.2021, 15:58

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Рэпер собирался дать три концерта в Украине.

В рекомендациях Службы безопасности Украины о включении российского певца Алишера Моргенштерна (Morgenshtern) в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, фигурируют обе фамилии рэпера. Об этом пресс-служба СБУ сообщила изданию "Гордон".

"Позиция СБУ основывается на выводах лингвистической экспертизы. Она подтвердила, что в творчестве Morgenshtern пропагандируются культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ. Это создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта с его участием", – отметили в спецслужбе.

Правоохранители подчеркнули, что внесение певца в список Министерства культуры Украины автоматически означает запрет на концертную деятельность на территории страны.

"Таким образом, любые гастроли Morgenshtern на территории Украины – запрещены", – заявили в СБУ.

Morgenshtern собирался дать в Украине три концерта: 13 ноября – в Запорожье, 15 ноября – в Харькове и 16 ноября – в Киеве.

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