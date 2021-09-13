Триггеров для забастовки с каждым днем становится все больше Telegram-канал «Баста!»

13.09.2021, 16:19

фото: ТАСС

Всей страной мы покажем свое несогласие.

Триггеров для забастовки с каждым днем становится все больше. Спятивший режим никаким образом не хочет услышать нас, народ Беларуси. Власти не понимают языка дипломатии, они не понимают, как сильно они накосячили за прошедший год.

Есть огромная вероятность, что забастовка вкупе с санкциями добьют раненую диктатуру в Беларуси. Мы обязаны это сделать.

Взвесив все плюсы и минусы, количество положительных факторов во много раз преобладает.

Во-первых страйк — это самое реально и простое оружие против диктаторов. Во-вторых, опыт новой забастовки позволит белорусам поверить в себя. А это значит, что народ будет принимать основные решения в стране. Начиная от выплаты зарплаты и заканчивая политическими вопросами. Забастовки по всему миру — отличное свидетельство того, что это на самом деле эффективно. Особенно, если просто остаться дома.

Запасаемся всем необходимым и морально настраиваемся, что всей страной мы не выйдем на работу. Всей страной мы покажем наше несогласие с происходящим в Беларуси. Мы обязательно победим и начнем строить демократическую Беларусь. Стачке быть!

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