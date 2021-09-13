Ле Пен объявила об участии в выборах президента Франции 3 13.09.2021, 16:54

Марин Ле Пен

Фото: Reuters

Согласно опросам, лидер пророссийской партии проигрывает Макрону.

Лидер пророссийской французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен объявила о своем третьем участии в президентской кампании.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Ле Пен сказала, что станет "президентом французских свобод" после пандемии COVID-19, обвинив президента Эммануэля Макрона в создании "общества под наблюдением", имея в виду решение властей сделать обязательными "паспорта здоровья" для посещения общественных мест.

Ле Пен и Макрон, по прогнозам, будут соревноваться на президентских выборах в апреле следующего года, и сейчас опросы показывают, что она проигрывает Макрону во втором туре голосования.

Однако у Ле Пен есть потенциальный соперник - скандальная телезвезда Эрик Земмур, который завоевывает крайне правых избирателей обещанием жесткого подхода к иммиграции и исламу. Хотя он еще официально не объявил о выдвижении своей кандидатуры, президентские амбиции Земмура - не секрет во Франции. Это может расколоть правый электорат, а опросы предполагают, что он получит до 8% голосов.

Земмур был несколько раз осужден за разжигание ненависти, и его антилиберальная риторика о политике идентичности, иммиграции и гендера регулярно вызывает споры.

Выступая перед журналистами перед митингом, Ле Пен назвала Земмура тенденцией "третьего лица", которая часто захватывает СМИ во время президентских выборов.

Однако она признала, что Земмур может навредить ее перспективам, если все-таки вступит в президентскую гонку. "Если его кандидатура пройдет до конца, это может помешать мне обогнать Макрона в первом раунде", - сказала Ле Пен.

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