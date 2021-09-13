В Чили нашли останки одного из древнейших птерозавров 13.09.2021, 17:01

Находка была сделана во время экспедиции в пустыне Атакама.

Чилийские ученые объявили об открытии первых в южном полушарии останков «крылатой ящерицы» юрского периода, известной как птерозавр, пишет «Новое время».

Находка была сделана во время экспедиции в город Серритос-Байос, в пустыне Атакама, где были сделаны другие необычные палеонтологические находки, в основном морской фауны.

Однако поздний анализ позволил определить, что обнаруженный экземпляр на этот раз был не доисторическим морским животным, а необыкновенной летающей рептилией юрского периода, точнее птерозавром из подсемейства Ramphorhynchinae. Исследованием этих останков, соответствующих «левой плечевой кости, возможному заднему позвонку и двум фрагментам фаланги крыла» руководил Джонатан Аларкон из Палеонтологической сети Чилийского университета.

«Эти птерозавры имели размах крыльев, от кончика до кончика, до 1,8 или 2 метра. Наш экземпляр довольно большой, сравнимый с рамфоринхом, который является, возможно, самым крупным членом этого семейства», — рассказал Аларкон.

Эти загадочные крылатые драконы, как объясняет Джонатан Аларкон, характеризовались «очень длинным хвостом со своеобразным концом в форме ромба. У них также были низкие головы, длинные морды и заостренные зубы. Основываясь на размерах останков, особенно плечевой кости, которая выглядит очень развитой, а также на основании сравнений с другими образцами, мы можем сказать, что она соответствует взрослому птерозавру».

Это первый экземпляр подсемейства Rhamphorhynchinae, обнаруженный в Южном полушарии, на территориях бывшего мегаконтинента Гондвана.

Более того, на местном уровне это первый птерозавр юрского периода, обнаруженный до сих пор в Чили, и, следовательно, самый старый представитель этих крылатых ящериц в стране.

«Юрские птерозавры уже были обнаружены в Южной Америке, но это первый обнаруженный в Чили. Кроме того, он сохранен в трехмерном виде, что редко, поскольку птерозавры в основном сохраняются с раздробленными костями, учитывая, что у них были очень тонкие кости, приспособленные для движения по воздуху».

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