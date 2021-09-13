Зов бункера 1 Telegram-канал «СерпомПо»

13.09.2021, 17:35

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Путин плохо владеет русским?

С отличной рекламой «Спутник V» выступил сегодня Путин:

«…Даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг»

Дурочку, что ли, валяет? Надоело работать, хочет отдохнуть под предлогом ковида? Устал от общения с Шойгу в тайге? Русалки ждут в черноморском «бункере»?

Как же так? «Первая зарегистрированная». Всемирный успех. Сам, вроде бы, привился. Окружение тоже. Все, желающие контакта со Старшим, отстаиваются в стойле карантина. И вот, на тебе – опять проблемы.

Пресс-Песков, правда, кинулся толковать слова Путина, заявив, что тот выразился «образно», говоря об уходе в бункер. Плохо владеет русским. Образов там нет. Песков имел в виду, что трепанул не по делу. Или, как там на их родине – в бандитском Петербурге 90-х, - говорили.

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