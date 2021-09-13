Меньше половины россиян хотят жить в России 11 13.09.2021, 17:50

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Наиболее популярной альтернативной страной для жизни в глазах россиян являются США.

Меньше половины россиян остались бы в России, если бы у них был возможность жить в любой стране мира.

Такие результаты получил исследовательский центр Superjob.ru по итогам опроса, проведенного в 522 городах и населенных пунктах во всех федеральных округах РФ, пишет finanz.ru.

Хотя уровень «патриотизма» в гипотетическом выборе страны проживания вырос практически вдвое по сравнению с 2010-м, Россию в качестве родины «по желанию» в августе-сентябре 2021 года выбрали лишь 41% респондентов.

Наиболее популярной альтернативной страной для жизни в глазах россиян являются США: такой ответ дали 7% опрошенных. Далее следуют Канада, Италия и Швейцария (по 4%), Германия (3%), Испания, Австралия и Швеция (по 2%).

По 1% респондентов отдали голоса за Францию, Турцию, Южную Корею, Новую Зеландию, Норвегию, Грецию, Чехию, Финляндию, Исландию, Таиланд, Великобританию, ОАЭ, Кипр и Китай. 6% опрошенных выбрали бы другие страны - Японию, Бразилию, Монако, Австрию, Черногорию и проч.

Среди профессий наименьший «патриотизм» продемонстрировали HR-менеджеры: лишь каждый четвертый (26%) из них заявил, что жил бы в России, если бы мог выбирать.

Также не хотят жить в России подавляющее большинство экономистов, системных администраторов, секретарей, менеджеров по работе с клиентами, водителей и учителей. В каждой из этих профессий Россию выбрали меньше 40%.

Наиболее патриотичными оказались менеджеры по продажам и медсестры. Лишь в этих двух группах за жизнь в РФ высказались больше половины респондентов (56% и 54% соответственно).

Об эмиграции, требующей усилий по переезду и неясных перспектив с вероятным снижением социального статуса, задумываются куда меньше россиян, хотя и их доля находится на многолетних максимумах - 20%, согласно опросу Gallup.

В первую очередь эмиграция интересует молодежь: среди респондентов в возрасте до 15 до 29 лет желание уехать выразили 44%. В средневозрастной группе таких набралось вдвое меньше - 22%.

При этом желание эмигрировать практически не зависит от образования, выяснили социологи: среди имеющих диплом ВУЗа такую перспективу рассматривают 24% против 19% в группе со средним образованием.

По данным Всемирного банка на 2017 год, 10,6 миллиона граждан РФ покинули страну для работы за рубежом. По абсолютной численности эмигрантов Россия прочно держит лидерство среди 24 государств, которые ВБ относит к региону «Европа и Центральная Азия».

В относительном выражении потери составляют 7,7% населения. Если же исключить из расчетов пенсионеров (35 млн человек), то страна лишилась 9,7% от текущей численности граждан трудоспособного возраста (рабочей силы) и детей.

Относительные показатели России, впрочем, значительно лучше, чем у других стран Восточной Европы: так, например, из Молдовы эмигрировали 24% граждан, из Хорватии - 21,9% граждан, из Литвы - 20,9%, из Румынии - 18,2%.

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