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Время сомкнуть ряды

  • 13.09.2021, 17:57
  • 2,076
Время сомкнуть ряды

Наша главная задача — заблокировать любые сомнения.

Победим ли мы? Победим. Как? Вместе, пишет Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих» (БОР).

Мы вместе останемся дома потому что мы против фальсификаций, против полуразрушенных станков, против вранья по телеканалам. Продолжать можно бесконечно. И есть только одно «ЗА», которое нас должно беспокоить. Мы за свободу.

Почему мы сейчас закупаем продукты? Потому что цены растут с каждым днем. Почему мы сейчас продумываем как проведем это время? Потому что мы сами строим свои планы и вольны распоряжаться своим временем. Почему мы остаемся дома? Потому что нам важно обезопасить себя и родных. Коронавирус все еще не уничтожен.

Копим силы, общаемся только с теми, кто поддерживает наше стремление к свободе, а остальные подтянутся. Потому что сила и правда на нашей стороне.

Стачке быть!

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