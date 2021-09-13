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В Нигерии из тюрьмы сбежали сотни заключенных

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  • 13.09.2021, 18:12
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В Нигерии из тюрьмы сбежали сотни заключенных

Сбежали 240 заключенных.

В Нигерии после вооруженного нападения на тюрьму из нее сбежали 240 заключенных. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщает телеканал Channels Television со ссылкой на представителя службы исправительных учреждений Нигерии, передает korrespondent.net.

По данным телеканала, неизвестные вооруженные лица совершили нападение в воскресенье в полночь по местному времени, они вступили в перестрелку с охраной. На момент нападения в тюрьме содержались 294 человека, из них 240 сбежали.

Сейчас началась операция по поимке бежавших заключенных, идет расследование инцидента.

Тюрьма была основана в 2008 году и рассчитана на 200 человек, отмечает телеканал.

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