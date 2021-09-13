Лукашенко переправляет контрабандные сигареты в вагонах грузовых поездов 3 13.09.2021, 18:47

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Очередную партию белорусских сигарет обнаружили в Латвии.

Грузовой поезд, следовавший в Латвию из Беларуси, 10 сентября был досмотрен на пункте таможенного контроля на Даугавпилсской товарной станции, передает lsm.lv.

Во время проверки в двух вагонах, где перевозились древесные материалы, были обнаружены спрятанные сигареты. Среди досок были спрятаны 50 упаковок сигарет – в общей сложности 4 тыс. пачек сигарет NZ с белорусскими акцизными марками.

В тот же день пограничники на пункте таможенного контроля в Индре обнаружили спрятанные сигареты в грузе щепы в вагоне прибывшего из Беларуси поезда. Изъято 4800 пачек незадекларированных сигарет «Премьер», NZ и Queen.

Если бы эти сигареты попали на территорию Латвии, размер неуплаченных налогов составил бы около 29 тыс. евро.

Материалы дела переданы Налогово-таможенной полиции для принятия решения о начале уголовного процесса.

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