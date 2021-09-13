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Ученые создали масштабную симуляцию Вселенной

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  • 13.09.2021, 18:54
  • 1,184
Ученые создали масштабную симуляцию Вселенной

Ее даже можно загрузить.

Ученые создали самую масштабную и детальную симуляцию Вселенной, доступную на данный момент. Как сообщает Science alert, она получила название Uchuu и содержит 2,1 триллиона «частичек» в пространстве диаметром 9,6 миллиарда световых лет.

Симуляция показывает эволюцию Вселенной в течение 13 миллиардов лет. Uchuu не концентрируется на формировании звезд и планет, но отслеживает поведение темной материи в расширяющейся Вселенной.

При этом, Uchuu настолько детализирована, что ученые легко могут идентифицировать и галактические кластеры, и даже гало темной материи вокруг отдельных галактик. Поскольку темная материя составляет большую часть материи во Вселенной, это главный двигатель формирования галактик и их кластеризации.

Для создания симуляции ученые использовали более 400 тысяч ядер компьютеров и 20 миллионов часов работы компьютеров. Она занимает более трех петабайт данных. Вместе с тем, ученым удалось сжать их результаты до 100 терабайт, поэтому их можно хранить на одном носителе.

Если же у вас нет доступа к такому объему хранилища, есть и другой способ – исследовать виртуальную Вселенную онлайн. Кроме того, что Uchuu является масштабной симуляцией Вселенной, она может помочь ученым в научном анализе данных.

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