Литва сделала еще один шаг по бойкоту БелАЭC 13.09.2021, 19:03

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БелАЭС, тем временем, не работает с 12 июля.

Литва сделала еще один шаг по бойкоту БелАЭС, пишет delfi.lt. Госслужба регулирования энергетики сегодня одобрила план по снижению максимальной пропускной способности электросетей из Беларуси в Литву. Тем временем Вильнюс раскритиковал остановку первого энергоблока БелАЭС, который внепланово отключили в июле. По всей видимости, он до сих пор не запущен. По крайней мере, Минэнерго до сих пор не сообщило о восстановлении работы энергоблока.

Вильнюс прекратил импорт электроэнергии из Беларуси с ноября прошлого года, когда БелАЭС начала производить электроэнергию. Однако в Литве полагают, что такая электроэнергия может поступать из Латвии и Эстонии — и через Россию. Сейчас эти две страны торгуют с Россией по не утвержденной Литвой методике. Вильнюс убежден, что таким образом в Литву поступает электроэнергия с БелАЭС, и по этой причине нарушается так называемый «антиостровецкий» закон. Латвия утверждает, что торгует лишь российской электроэнергией.

В июле правительственная комиссия Литвы одобрила подготовленный компаний-оператором передачи электроэнергии Litgrid план сокращения пропускной способности перемычки между Литвой и Беларусью. Это означает, что до достижения нового трехстороннего соглашения стран Балтии Литва будет руководствоваться собственными торговыми правилами.

Сегодня Госслужба регулирования энергетики Литвы одобрила план по снижению максимальной пропускной способности электросетей из Беларуси в Литву.

По действующей сейчас методике, которую применяют Латвия и Эстония, оценивается максимальная пропускная способность перемычки между Литвой и Беларусью. После снижения этой способности Латвия сможет использовать для торговли с Россией только такие мощности, которые будут соответствовать пропускной способности линий.

«БелАЭС не работает с 12 июля, хотя должна была заработать, согласно их сообщениям, 15 августа. Но, похоже на то, что неполадки генераторов серьезнее, — сказал BNS советник министра энергетики Кястутис Шкюдас. — Никаких объяснений по этому поводу они нам не предоставляют».

По его словам, ситуация, когда атомная станция неожиданно перестает работать без подробных объяснений, неприемлема. «Трудно представить ситуацию, когда по прошествии месяца после начала коммерческой деятельности, уже по окончании всех испытаний, когда станция должна действовать круглосуточно целый год, она спустя месяц останавливается», — сказал Кястутис Шкюдас.

Напомним, 12 июля внепланово отключили первый энергоблок БелАЭС, его планировали включить в сеть к середине августа. Однако 19 августа в Минэнерго сообщили, что требуется замена одного из элементов возбудителя турбогенератора. Для этого намерены привлекать специалистов российского завода-изготовителя. В ведомстве до сих пор не сообщили о восстановлении работы энергоблока.

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