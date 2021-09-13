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В Мьянме местные жители убили полсотни бойцов военной хунты

  • 13.09.2021, 19:45
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В Мьянме местные жители убили полсотни бойцов военной хунты

«Партизаны» напали на военный пост.

В минувшие выходные в Мьянме были убиты почти 50 военных и полицейских во время двух нападений гражданских сил сопротивления в штате Чин и регионе Магуэй. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщило издание The Irrawaddy.

Отмечается,что около 200 представителей двух объединений напали на военный пост в одной из деревень в штате Чин, но позже отступили. Им удалось захватить пункт в субботу вечером, когда уже 400 человек атаковали его во второй раз. Во время перестрелки были убиты 12 военных, восемь бойцов гражданского сопротивления получили ранения. После захвата огнестрельного оружия и боеприпасов нападавшие сожгли военный пост.

Во время нападения на полицейский пост в регионе Магуэй погибли пять стражей порядка, трое бойцов сопротивления были ранены. Еще 30 полицейских, которые были отправлены на место в качестве подкрепления, были убиты из засады.

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