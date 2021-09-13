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В Польше планируют упростить и ускорить выдачу карт побыту иностранцам

  • 13.09.2021, 20:15
  • 2,110
В Польше планируют упростить и ускорить выдачу карт побыту иностранцам

Правительство Польши планирует принять поправки в закон об иностранцах.

Польское правительство планирует упростить и ускорить процедуру выдачи иностранцам карт побыту — это разрешение на временное проживание и работу в стране. Как пишет the-warsaw.com, правительство планирует принять поправки в закон об иностранцах в третьем квартале 2021 года.

Предполагается принять следующие поправки:

— чтобы получать разрешение на временное проживание и работу, не нужно будет иметь гарантированное место жительства и регулярный источник дохода. Однако претендент должен получать не менее минимального заработка, независимо от рабочего времени;

— будет введен новый алгоритм смены карты побыту при смене работы либо в случае утери необходимости иметь разрешение на работу;

— расшириться список условий, при которых не нужна будет смена карты побыту;

— получение разрешения на временное проживание и работу иностранцами будет ускорено, если эти иностранцы работают в организациях, имеющих особое стратегическое значение для польской экономики.

Кроме того, планируются следующие нормы:

— сохраниться 60-дневный срок для выдачи разрешения на временное проживание в первой инстанции. Время будет отчисляться с момента устранения всех формальных недостатков в заявлении, если при этом иностранец лично явился и предоставил все неравнодушные документы;

— рассмотрение дела об апелляции по вопросам выдачи разрешения на временное проживание будет происходить в течение 90 дней;

— органы, участвующие в выдаче карты побыту, смогут обмениваться информацией с помощью электронных средств коммуникации;

— при выдаче карты побыту для работников, чья профессия требует высокой квалификации, средняя зарплата будет считаться за год, предшествующий подаче заявления, а не за год, предшествующий заключению договора на выполнение работ;

— будут упорядочены правила по выдаче карты побыту, если иностранец не подаёт заявление на разрешение лично;

— принятие решения о выдаче разрешения на постоянное проживание либо на карту резидента ЕС будет происходить в течение 6 месяцев. Срок будет отчисляться с момента ликвидации всех формальностей при условии, что претендент явился лично и подал все необходимые документы.

Планируется также ввести временный регламент для упрощенной процедуры выдачи разрешения на временное проживание и работу по делам, открытым до 1 января 2021 года и не завершённым.

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