В Минске столб упал на маршрутку 13.09.2021, 20:25

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Фото: читатель для Auto.Onliner

Фотофакт.

Читатель onliner.by 6 сентября видел последствия странного происшествия на улице Орловской в Минске. Мачта уличного освещения стала падать и повисла на троллейбусной линии. Под ней — маршрутка. Но не похоже, что микроавтобус является причиной инцидента, уж скорее он здесь в роли потерпевшего.

— Орловка, у седьмой больницы. Не похоже, что маршрутка въехала в столб: ощущение, что он на нее сам завалился, — отметил автор фото.

ГАИ Минска сообщила: «На улице Орловской со стороны проспекта Победителей в направлении улицы Нововиленской из-за ДТП временно затруднено движение. На месте инцидента работают сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Просим участников дорожного движения учитывать информацию при выборе маршрута».

Позднее поступила информация о восстановлении движения на участке улицы Орловской.

После инцидента с корреспондентом Onlíner связался читатель, который утверждает, что знаком с обстоятельствами случившегося.

— Это опора контактной сети. И она, получается, просто сгнила. Там металл толщиной около сантиметра — и вот у основания он просто сгнил, — рассказал собеседник.

А как же капитальные ремонты, плановые замены и все такое прочее?

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