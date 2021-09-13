закрыть
13 сентября 2021, понедельник, 20:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минске столб упал на маршрутку

  • 13.09.2021, 20:25
  • 1,838
В Минске столб упал на маршрутку
Фото: читатель для Auto.Onliner

Фотофакт.

Читатель onliner.by 6 сентября видел последствия странного происшествия на улице Орловской в Минске. Мачта уличного освещения стала падать и повисла на троллейбусной линии. Под ней — маршрутка. Но не похоже, что микроавтобус является причиной инцидента, уж скорее он здесь в роли потерпевшего.

— Орловка, у седьмой больницы. Не похоже, что маршрутка въехала в столб: ощущение, что он на нее сам завалился, — отметил автор фото.

ГАИ Минска сообщила: «На улице Орловской со стороны проспекта Победителей в направлении улицы Нововиленской из-за ДТП временно затруднено движение. На месте инцидента работают сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Просим участников дорожного движения учитывать информацию при выборе маршрута».

Позднее поступила информация о восстановлении движения на участке улицы Орловской.

После инцидента с корреспондентом Onlíner связался читатель, который утверждает, что знаком с обстоятельствами случившегося.

— Это опора контактной сети. И она, получается, просто сгнила. Там металл толщиной около сантиметра — и вот у основания он просто сгнил, — рассказал собеседник.

А как же капитальные ремонты, плановые замены и все такое прочее?

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Безопаснее остаться дома
Безопаснее остаться дома Артем Черников
Инопланетяне из следственного комитета
Инопланетяне из следственного комитета Ирина Халип
Дальше действовать будем мы
Дальше действовать будем мы Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
Диктаторы и время
Диктаторы и время Леонид Гозман