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Польша и страны Балтии обсудили учения «Запад-2021» и гибридную атаку Лукашенко на границы ЕС

  • 13.09.2021, 20:38
Польша и страны Балтии обсудили учения «Запад-2021» и гибридную атаку Лукашенко на границы ЕС

В Риге впервые состоялось совместное заседание министров иностранных дел и обороны стран Балтии и Польши.

Политики обсудили вопросы безопасности и региональные вызовы, сообщает пресс-служба министра иностранных дел Латвии.

У стран Балтии и Польша есть множество общих интересов как в контексте как НАТО, так и более широкой региональной политики безопасности. Поэтому среди вопросов, которые обсуждали министры иностранных дел и обороны, были и стратегические военные учения «Запад-21». В целом, по информации МИД Латвии, дополнительную обеспокоенность у вызывает ситуация в Беларуси и гибридная атака Минска на внешнюю границу НАТО-ЕС.

«Белорусский режим использует миграцию как гибридное оружие. Необходимо продолжать работу с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС над конкретными решениями по усилению защиты нашего региона, в том числе финансовой поддержки для укрепления внешней пограничной инфраструктуры ЕС», – подчеркнул министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

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