«Плюшевый десант» в поддержку Беларуси раскупили за 12 часов 3 13.09.2021, 21:29

3,380

Было продано 10 тысяч мишек.

Партию плюшевых мишек, деньги от продажи которых направят на поддержку белорусских независимых СМИ и правозащитных организаций, раскупили менее чем за 12 часов. Покупать игрушки, напомним, призвал зрителей американский комик Джон Оливер.

13 сентября на телеканале HBO вышел выпуск американского вечернего шоу Last Week Tonight with John Oliver, посвященный Беларуси. Ведущий программы Джон Оливер рассказал об истории прихода к власти Александра Лукашенко и о политическом кризисе в Беларуси, а в завершение предложил зрителям покупать плюшевых мишек — чтобы поддержать независимую прессу и правозащитные организации в Беларуси. Стоимость одной игрушки составляла 20 долларов, пишет zerkalo.io.

— Пожалуйста, покупайте этих мишек, причем не только для белорусов, но и для меня: мы купили 10 тысяч этих мишек, и если мы от них не избавимся, я в полном ******, — сказал Оливер.

Менее, чем через 12 часов после выхода шоу в эфир все 10 тысяч игрушек были распроданы. При этом доставляли товар только по США.

Сейчас на сайте висит объявление о том, что плюшевых медвежат в наличии нет, но все желающие могут оставить свои пожертвования в благотворительный фонд.

Почему медвежата?

Очередной выпуск передачи Last Week Tonight with John Oliver был посвящен ситуации в Беларуси. Анонсируя выпуск, ведущий пошутил, что при подготовке ему пришлось немного подучить географию. Рассказ о Беларуси начался с описания протестов и политического кризиса, начавшегося в стране в 2020 году.

Отдельный акцент в шоу был сделан на двух эпизодах с плюшевыми игрушками: мишками, сброшенными гражданами Швеции с самолета в одном из районов Минска в 2012 году, и акцию Павла Виноградова в том же году с плюшевыми игрушками, державшими в руках протестные плакаты.

— Это самый милый акт гражданского неповиновения, который я когда-либо видел, — говорит ведущий.

Рисунок на майке медвежат — это отсылка к фотографии Стивена Сигала, который ел морковку во время посещения резиденции Таракана.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».