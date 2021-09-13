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МВД Польши о задержании белоруса: Минск использовал красную ноту Интерпола в политических целях

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  • 13.09.2021, 21:38
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МВД Польши о задержании белоруса: Минск использовал красную ноту Интерпола в политических целях

Белорус уже на свободе.

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский написал в Twitter, что задержание белоруса Макара Малаховского полицией является результатом политического использования белорусским режимом так называемой красной ноты Интерпола. Задержание произошло в воскресенье, 12 сентября, в Пясечно на основании международного ордера на арест, выданного властями в Минске, передает «Радио Польша».

Макар Малаховский уже на свободе. Малаховский был освобожден благодаря вмешательству министра внутренних дел и администрации и депутатов оппозиционной «Гражданской платформы» Роберта Тышкевича и Михала Щербы.

Малаховский бежал в Польшу из-за репрессий режима Александра Лукашенко и находится в соседней стране на основании гуманитарной визе. Глава МВД подчеркивает, что еще в июле он обратился в Интерпол с просьбой о внесении изменений, призванных остановить использование так называемой красной ноты в политических целях такими государствами, как Россия или Беларусь.

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