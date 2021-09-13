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В Туркменистане от коронавируса умер влиятельный политик

  • 13.09.2021, 21:44
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В Туркменистане от коронавируса умер влиятельный политик

Режим Туркменистана отрицает существование COVID-19.

В Туркменистане от коронавируса умер бывший чиновник Гурбанмухаммед Касимов. Власти продолжают отрицать существование COVID-19.

Об этом сообщает Azatlyk Radiosy.

По информации источников издания, которые пожелали остаться анонимными, экс-чиновник умер 2 сентября. Они также подтвердили, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

67-летний Касимов после распада СССР был вице-премьером, министром иностранных дел, министром внутренних дел и министром юстиции.

После отставки из правительства в 2001 году Касимов работал послом Туркменистана в Китае до 2008 года, а затем в течение одного года послом в Казахстане.

Официального сообщения о смерти Касымова не поступало.

1 июня в Туркменистане с начала эпидемии коронавируса якобы не обнаружили ни одного случая инфицирования COVID-19, заявил правитель страны Гурбангулы Бердымухамедов.

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