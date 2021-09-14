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В Норвегии на выборах в парламент победила оппозиция

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  • 14.09.2021, 7:34
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В Норвегии на выборах в парламент победила оппозиция

Главным вопросом в кампании Рабочей партии было будущее нефтяной отрасли страны.

Левая оппозиция Норвегии во главе с лидером Рабочей партии Йонасом Гар Стёре победила на всеобщих выборах в понедельник после кампании, в которой главным был вопрос о будущем ключевой нефтяной отрасли крупнейшего производителя «черного золота» в Западной Европе, сообщает «Голос Америки».

Левые сместили правоцентристскую коалицию, возглавляемую премьер-министром от консерваторов Эрной Сульберг.

«Мы ждали, мы надеялись, и мы так упорно работали, и теперь мы наконец можем сказать это: мы сделали это!», – сказал Стёре, который, вероятнее всего, станет следующим премьер-министром после того, как Сульберг признала поражение.

По прогнозам, пять левых оппозиционных партий получат 100 из 169 мест в парламенте. Ожидалось, что Рабочая партия даже получит абсолютное большинство со своими вероятными союзниками – Партией Центра и Социалистической левой партией. Об этом свидетельствовали предварительные результаты подсчета голосов. Это сняло опасения по поводу необходимости полагаться на поддержку двух других оппозиционных партий: Зеленых и коммунистической Партии Красных.

Таким образом, скоро все пять стран Северной Европы – оплота социал-демократии – будут управляться левыми правительствами.

«На этот раз работа правительства консерваторов завершена, – сказал Сульберг сторонникам. Я хочу поздравить Йонаса Гар Стёре, который теперь, кажется, имеет явное большинство для смены правительства».

Зеленые заявили, что поддержат левое правительство только в том случае, если оно пообещает немедленно прекратить разведку нефти в Норвегии – ультиматум, который Стёре отклонил.

Он, как и консерваторы, призывал к постепенному отказу от нефтяной экономики. На нефтяной сектор приходится 14 процентов валового внутреннего продукта Норвегии, а также 40 процентов ее экспорта и 160000 рабочих мест.

Кроме того, нефтяной сектор помог стране с населением 5,4 миллиона человек создать крупнейший в мире фонд национального благосостояния в 1,4 триллиона долларов.

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