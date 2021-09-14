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Названа самая эффективная вакцина против штамма «Дельта»

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  • 14.09.2021, 7:37
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Названа самая эффективная вакцина против штамма «Дельта»

Исследование провели специалисты из Института Регенштрайфа в США

Вакцина против коронавируса от производителя Moderna показала самую высокую степень защиты от штамма «Дельта» в исследовании, проведенном в США Институтом Регенштрайфа.

Высокую эффективность в предотвращении госпитализации и тяжелом течении болезни также показали вакцины Pfizer и Johnson & Johnson.

Исследование включает данные 32 тысяч пациентов, которые обращались в больницу с коронавирусом на протяжении лета.

Эффективность вакцин в предотвращении госпитализации:

Moderna - 95%;

Pfizer - 80%;

Johnson & Johnson - 60%.

Эффективность вакцин в предотвращении реанимации:

Moderna - 92%;

Pfizer - 77%;

Johnson & Johnson - 65%.

Автор исследования Шон Харрис подчеркнул, что любая вакцина (одобренная ВОЗ - ред.) - это мощный инструмент борьбы с пандемией. Как минимум потому, что по данным исследователей, невакцинированные люди с COVID-19 в 5-7 раз чаще нуждаются в госпитализации или неотложной помощи.

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