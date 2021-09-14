Названа самая эффективная вакцина против штамма «Дельта»1
- 14.09.2021, 7:37
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Исследование провели специалисты из Института Регенштрайфа в США
Вакцина против коронавируса от производителя Moderna показала самую высокую степень защиты от штамма «Дельта» в исследовании, проведенном в США Институтом Регенштрайфа.
Высокую эффективность в предотвращении госпитализации и тяжелом течении болезни также показали вакцины Pfizer и Johnson & Johnson.
Исследование включает данные 32 тысяч пациентов, которые обращались в больницу с коронавирусом на протяжении лета.
Эффективность вакцин в предотвращении госпитализации:
Moderna - 95%;
Pfizer - 80%;
Johnson & Johnson - 60%.
Эффективность вакцин в предотвращении реанимации:
Moderna - 92%;
Pfizer - 77%;
Johnson & Johnson - 65%.
Автор исследования Шон Харрис подчеркнул, что любая вакцина (одобренная ВОЗ - ред.) - это мощный инструмент борьбы с пандемией. Как минимум потому, что по данным исследователей, невакцинированные люди с COVID-19 в 5-7 раз чаще нуждаются в госпитализации или неотложной помощи.