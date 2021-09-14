«Только на еду – больше 1000 рублей в месяц» 1 14.09.2021, 7:59

2,206

Как выживают многодетные семьи в Беларуси.

Правда ли что многодетным дают квартиры бесплатно? А почему их дети бесплатно питаются в школе? За что им давать материнский капитал? Таких вопросов может быть еще много.

Автор сайта myfin.by на своем опыте попробовал на них ответить, а заодно показать, каковы реальные расходы многодетной семьи и как они соотносятся с льготами:

— Итак, мне 31 год, у меня четверо детей и я не купаюсь в льготах, как могло бы показаться. Да, всяких «плюшек» у многодетных немало. Но наши расходы не сопоставимы с этими льготами. Они нам помогают держаться на плаву, перераспределять деньги на что-то еще, позволяют дать детям больше, чем мы могли бы, но не более того. Сесть на эти льготы и свесить ноги не получится. Почему? Давайте разбираться.

Жилье

Скажу сразу: я строил квартиру с кредитом на общих основаниях. Потому что тогда у нас было 2-е детей. В 2017 году цены на жилье очень сильно упали после кризиса 2014-2015 годов. «Квадрат» на этапе котлована мог стоить по 700 долларов. И это в хороших локациях. Имея небольшие накопления, мы решили рискнуть и взять кредит, чтобы построить квартиру. Ждать нужно было еще 1,5 года (по факту застройщик перенес сдачу на полгода и вышло 2 года). Но нам повезло: дом сдали, ключи мы получили. Только не от квартиры, а от бетонного полуфабриката. Ни одной перегородки, отсутствие отделки, всякие мелкие косяки строителей – вот что мы увидели.

Поскольку денег на ремонт у нас уже не было, квартира почти год простояла нетронутой. Спасло то, что мы успели получить ключи и прописаться в квартиру до того, как вступил в силу указ №240 об адресных жилищных субсидиях. Дело в том, что даже не многодетные семьи до этого имели право получить помощь от государства для погашения кредита на жилье. Это позволял сделать другой указ – о помощи молодым и многодетным семьям при строительстве жилья – №585.

В общем, если вы стояли в очереди на жилье, то могли рассчитывать на помощь в погашении коммерческого кредита. Молодые семьи с детьми получали 40 бюджетов прожиточного минимума, многодетные с тремя и более детьми – 50 бюджетов. Суммы не заоблачные, но все же после того, как я уже два года выплачивал кредит, нам хватило этих денег, чтобы погасить весь основной долг перед банком. Если бы сумма была сильно ниже основного долга, мы всего лишь получили бы по 60 рублей ежемесячно на оплату кредита (а платил я по 300-400 рублей тогда).

С помощью этой субсидии я погасил кредит на квартиру. Однако через некоторое время пошел в другой банк, чтобы взять потребительский кредит и начать ремонт. Нам казалось, что 20-30 тысяч рублей хватит на все. Однако мы ошиблись. Потрачено уже в два раза больше, но ремонт не закончен до сих пор. Мы продолжаем жить с родителями жены, а 585-й указ отменили.

Что если бы я дождался рождения третьего и попытался дождаться, когда мне выделят льготный кредит? Думаю, что квартиры (пусть и без ремонта) у меня до сих пор бы не было. И вот почему я так считаю.

Многодетная семья имеет право на кредит или субсидию на строительство, реконструкцию или покупку жилья. Но субсидия после вступления в силу указа №240 почти не выделяется, а с кредитом все не так просто.

Кредит выдается в размере 100% стоимости покупки или строительства жилья, сроком до 40 лет и под процентную ставку 1% годовых. Звучит просто замечательно. Но на самом деле это не значит, что можно взять кредит и 40 лет платить копейки по нему.

Во первых, на одного члена семьи кредитуется 20 квадратных метров общей площади, а стоимость 1 квадратного метра жилья не должна превышать установленных нормативов. То есть семья из 5 человек может рассчитывать на квартиру в 100 кв м, но стоимость этих метров (а значит и размер кредита) будут рассчитаны исходя из 718 рублей за каждый «квадрат». Такая норма была в 2019 году, когда у меня родился третий. А фактическая стоимость «квадрат» для многодетных тогда была 1 360−1 500 рублей. Выходит, что нужно было бы около 60 тысяч рублей заплатить самим. То есть квартиры явно не бесплатные.

Во-вторых, дождаться строительства и выделения кредита крайне трудно. Несколько лет очередь многодетных не двигалась вообще, а сейчас движется очень медленно.

Материнский капитал

Условные 10 тысяч долларов (а с прошлого года чуть больше 20 тысяч рублей) даются многодетным при рождении третьего ребенка. Это, конечно, хорошая вещь. И мы «капитал» тоже оформили. Но проблема в ограниченности его использования: медицина, жилье, образование. На другие цели ждите 18-летия младшего ребенка.

У меня старшей дочке сейчас 7 лет. Она пошла в первый класс. Поэтому на образование я капитал не потрачу. Со здоровьем, благо, тоже у всех все хорошо и никакого серьезного дорогостоящего лечения нам не нужно. Можно было бы зацепиться за жилье, но квартиру я уже построил. А на ремонт капитал не выделяют досрочно. Никого не интересует, что это фактически и послужило бы улучшением наших жилищных условий.

Еженедельный оплачиваемый выходной и налоги

Пока что этой льготой я ни разу не пользовался. Большая роскошь для многодетного отца просто так взять и не работать.

Также не пользовался пока льготами по подоходному налогу. Еще до недавнего времени у меня и так из-за кредита на жилье были большие налоговые вычеты.

Образование

В детском саду мы платим половину от стоимости питания. Но при этом у нас одновременно в саду находятся 2 ребенка. То есть мы платим 100% стоимости на одного.

В школе питание для наших детей совсем бесплатное. Также мы платим только половину стоимости учебников. А еще мы можем бесплатно посещать музыкальную школу, что, конечно, не отменяет расходов на недешевые инструменты.

Бывает, что некоторые льготы мы получаем на разные кружки и секции. Например, 20% нам скинули от стоимости занятий по танцам для дочки. Есть еще кружки в государственных центрах (например, во Дворце молодежи), которые для детей из любых семей бесплатные.

Но даже при этом за все кружки вы отдаем в месяц примерно 550 рублей. Это 330 рублей на старшую, 170 – на среднего и 50 – на младшего. Самой маленькой всего месяц пока и, естественно, она никуда не ходит.

В будущем мы можем еще рассчитывать на скидку в 40% за платное обучение в колледжах и университетах.

Повседневные траты и еда

Самые большие статьи расходов: одежда и еда. И если одежду мы покупаем не каждый день, то аппетиты у маленьких детей совсем не маленькие. Им нужно много энергии. Так, мы тратим в среднем больше 1000 рублей в месяц на продукты. При этом не покупаем что-то сильно дорогое. Активно пользуемся скидками.

Рассчитать расходы на одежду проблематично, поскольку многое передается от одного ребенка другому. Что-то отдают знакомые, у которых дети уже выросли. Что-то покупаем б\у в хорошем качестве через объявления. Часто заглядываем в секонды: для детей там бывают очень приличные вещи. Новое покупаем не так часто, и тоже стараемся не переплачивать: в брендовые магазины заходим только за очень большими скидками.

Еще очень много уходит на врачей и лекарства, когда дети болеют. Чаще всего, заболевает кто-то первым и приносит в дом, где подхватывают все остальные. И траты на лечение увеличиваются пропорционально количеству заболевших.

Даже если никто не болеет и нужно просто пройти плановый осмотр у врача, не всегда удается это сделать в бесплатной государственной поликлинике. Не хватает специалистов. Приходится записываться в частные медцентры, где один визит стоит около 30-40 рублей. Либо мы просто прибегаем к помощи платных специалистов. Так, недавно мы отдали на хорошего логопеда около 600-800 рублей за пару месяцев.

Развлечения

Мы стараемся иногда делать для детей праздники. Это может быть поход в кафе или в детский центр, или в парк. И, как правило, это сулит большие траты. Дети хотят все и сразу. А самое главное – чтобы не меньше, чем у брата или сестры. Так что стоимость любого аттракциона утраивается автоматом. Даже когда где-то есть небольшие скидки для многодетных, мы перекрываем эти скидки количеством купленных билетов или заказанных десертов.

Также приличные суммы уходят на книги и игры. Дети развиваются очень быстро и нужно успевать давать им то, что для них интересно прямо сейчас.

Вывод

В качестве вывода могу сказать, что быть многодетным – это совсем невыгодно в финансовом плане. Я бы мог намного больше тратить на себя и свои развлечения, если бы у меня был только один ребенок или вообще ни одного, а приходится расставлять приоритеты по-другому. Но каждый сам делает свой выбор. Важно лишь понимать, что со стороны может всегда казаться, что кто-то живет лучше. Однако чтобы делать выводы, лучше сначала все хорошенько посчитать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».