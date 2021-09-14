«Они начали забастовки — и через месяц была победа» 14.09.2021, 8:07

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Белорусы делятся мнением об успешных стачках.

В Беларуси объявлено предзабастовочное состояние. Белорусы делятся своим мнением по этому поводу, пишет телеграм-канал «Баста!»:

«Бороться за будущее своих детей и внуков — это долг и право каждого человека. Трусость и молчание родителей — это рабство детей. Победа зависит от каждого из нас».

«Вспомните, когда для ИП сделали высокие налоги и аренд. Они вышли на забастовки на торговым местах, не платили аренды. Через месяц лука приказал чиновникам не трогать предпринимателей. Это тогда была определенная Победа».

«Белорусы еще не знают о том, как их обсчитывает Фонд социальной защиты населения т.е ФСЗН (пенсионный фонд)! На портале этого фонда умышленно уменьшается ваша начисленная заработная плата, которая отражается потом на вашей пенсии! Думайте, это не больно!».

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