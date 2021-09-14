США изучают роль Пакистана в захвате Афганистана талибами 14.09.2021, 8:15

Действия Пакистана во многих случаях противоречат интересам Вашингтона.

Администрация США намерена дать оценку той роли, которую Пакистан сыграл в поддержке радикального движения "Талибан" и событий в Афганистане.

Об этом заявил в понедельник американский госсекретарь Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США в свете вывода американских сил из Афганистана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания комитета.

По его словам, власти США намерены "рассмотреть в ближайшие дни или недели" то, какую "роль сыграл Пакистан в последние 20 лет" в контексте ситуации в Афганистане и захвата страны талибами.

Как отметил Блинкен, в Вашингтоне также обсудят вопрос о том, какую роль, с точки зрения США, Пакистану следует "сыграть в Афганистане в ближайшие годы, и что для этого нужно".

Во время выступления госсекретарь отметил, что действия Пакистана "во многих случаях противоречат интересам" США.

Отметим, ранее сообщалось, что сотрудники афганских сил специального назначения, которые помогали американцам покинуть страну, начали получать угрозы от движения "Талибан".

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