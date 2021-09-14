Австрия поддержала протестующих белорусов 14.09.2021, 8:19

фото: EPA

Страна стоит на стороне демократии и законности.

Федеральный министр Австрии по делам ЕС и конституции Каролина Эдтштадлер 12 сентября начала рабочий визит в столицы Латвии, Литвы, Кипра и Румынии.

«Австрия поддерживает гражданское общество в Беларуси. Мы четко стоим на стороне демократии и законности», — написала Эдтштадлер в «Твиттере», передает naviny.online.

Одна из тем переговоров австрийского министра в ходе турне — «растущее миграционное давление на внешние границы ЕС». «Евросоюз не может позволить шантажировать себя. Мы все чаще видим, как третьи страны используют нелегальную миграцию как средство давления. Это требует укрепления связей с нашими партнерами по ЕС, особенно на его внешних границах», — заявила Эдтштадлер перед началом визита.

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